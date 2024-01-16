Часть покупателей получила предупреждения: призывают менять пароли

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas

Клиенты нескольких крупных торговых сетей получили письма с призывами поменять пароли, поскольку мошенники пытались украсть их данные. Kesko Senukai Digital, Iki Lietuva и Rimi сказали Delfi, что им удалось пресечь утечку данных, но попросили клиентов поменять пароли. Об инциденте информирована и правоохрана.

Первым об этом сообщил портал 15min.

В комментарии Kesko Senukai Digital сказано, что данные не были украдены, но клиентам рекомендовали поменять пароли. Компания обратилась в правоохранительные органы.

"С учетом происходящего на рынке, мы используем дополнительную защиту для всех профилей Senukai.lt и попросили всех клиентов поменять пароли. Если есть вопросы, обращайтесь в центр обслуживания клиентов", – сообщает компания.

Пресс-секретарь Iki Lietuva Вайда Будрене сказала, что работники компании узнали, что через канал Telegram пытаются нелегально подключиться к программе лояльности компании.

"Поскольку была получена такая информация (...) IKI Lietuva немедленно проверила информационные системы. Никаких признаков взлома не обнаружено", – сказала Будрене.

По ее словам, в целях максимальной защиты клиентов их попросили поменять пароли.

IKI Lietuva обратилась в полицию и Государственную инспекцию по защите данных.

"Мы рекомендуем нашим клиентам никогда не использовать те же самые пароли для подключения к разным системам, поскольку этим часто пользуются мошенники", – рекомендует Будрене.

Сеть Rimi сообщает, что зафиксирован инцидент, связанный с несколькими сотнями профилей Mano Rimi в Литве.

"Никаких взломов в самой системе лояльности Rimi не было. Мы заметили нелегальный доступ к профилям клиентов, который был связан с ранее похищенными данными (это не было связано с самим Rimi)", – сказала представитель сети Эгле Красаускене.

По ее словам, Rimi обратилась в полицию и Государственную инспекцию по защите данных.

"Мы также связались с клиентами и попросили их поменять пароли", – сказала Красаускене.

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