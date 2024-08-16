Часть клиентов банка SEB столкнулись с проблемами при оплате картами

„Сегодня, 16 августа, с 11.06 час до 11.30 час у некоторых клиентов возникли технические проблемы при оплате платежными картами. Неполадки были оперативно устранены. Все остальные услуги работали и работают в обычном режиме“, - пояснил Delfi банк SEB, не уточнив причину сбоев. Редакция получили как минимум несколько сообщений о сбоях в работе карт, которые были зафиксированы примерно до полудня.
„Магазин Rimi, расположенный в торговом центре Panoramа сообщает по громкоговорителю передали, что из-за технических препятствий невозможно расплатиться картами SEB или перевести деньги“, - обратился один из читателей. „У находящегося рядом со мной человека, попытавшегося заплатить, оплата была отклонена, подошедшая сотрудница сказала, что карты банка SEB не работают, попробуйте другие карты“, - такое сообщение пришло от клиентов сети ресторанов iLunch.
„Могу подтвердить, что платежи SEB не проходят и в Берлине“, — говорится в сообщении другого читателя. Накануне в банке сообщили, что 15 августа, в четверг, изменится режим работы филиалов банка, но расплачиваться платежными картами банка или снимать наличные в банкоматах можно будет в обычном режиме.