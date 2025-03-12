Цены в супермаркетах: где можно сэкономить больше всего?

Сравнивая средние цены на корзины товаров, приобретенные в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 39,07 евро, в Rimi – 39,27 евро, в Maxima – 39,63 евро, в Iki – 41,58 евро, а в Norfa – 41,77 евро.

Результаты исследования, проведенного в марте, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговой сети Rimi – 7,72 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 8,90 евро. Разница в цене между ними составляет 1,18 евро.