Цены в супермаркетах: где можно сэкономить больше всего?

Сравнивая средние цены на корзины товаров, приобретенные в ходе исследования, оказалось, что в торговой сети Lidl она составила 39,07 евро, в Rimi – 39,27 евро, в Maxima – 39,63 евро, в Iki – 41,58 евро, а в Norfa – 41,77 евро.
Результаты исследования, проведенного в марте, показывают, что молочные продукты были самыми дешевыми в торговой сети Rimi – 7,72 евро, а самыми дорогими в торговой сети Iki – 8,90 евро. Разница в цене между ними составляет 1,18 евро.
Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговых сетях Lidl и Maxima – 10,02 евро. Самая высокая цена на мясную продукцию зафиксирована в корзине торговой сети Iki, где она достигла 10,76 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 0,74 евро.
Дешевле всего зерновые продукты продавались в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а дороже всего – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на данную группу товаров составила 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,37 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Maxima – 2,32 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 3,27 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составляет 0,95 евро.
Самая низкая цена на напитки зафиксирована в торговой сети Lidl – 9,74 евро. Самая высокая цена на данную категорию товаров зафиксирована в торговой сети Norfa – 11,74 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 2,00 евро.
Самая низкая цена на остальные товары в корзине – темный шоколад, белый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в торговой сети Rimi – 4,52 евро, а самая высокая – в торговой сети Norfa – 5,55 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,03 евро.
Исследование проводилось 4 марта текущего года, в ходе которого тайные покупатели SeeNext в Вильнюсе и Каунасе посетили магазины пяти крупнейших розничных сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.
Для покупок была выбрана корзина из 25 самых дешевых и часто потребляемых товаров. В него вошли продукты, выбранные из разных категорий продуктов питания: молочные, мясные, зерновые продукты, бакалейные товары, фрукты, овощи и напитки.