Цены в Литве: больше всего подешевела добыча сырой нефти, а подоражали напитки.

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis
Цены на проданную производителями промышленную продукцию в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем 2023 г., сократились на 1,6%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 0,8%, сообщает Государственное агентство данных.

На общее месячное изменение цен больше всего повлияло снижение цен на рафинированные нефтепродукты, а также рост цен на пошив одежды.

По данным Государственного агентства данных, цены на промышленную продукцию, проданную на рынке Литвы, за месяц снизились на 1,2%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 0,8%.

Больше всего – на 13,6% подешевела добыча сырой нефти. Больше всего – на 1,7% – подорожали напитки.

Продукты питания подешевели на 0,4%, из них чай и кофе – на 7%, сахар – 3,9%, обработанные и консервированные фрукты и овощи – 3,3%, но подорожала обработанная и консервированная птица – 3,3%, обработанный и консервированный картофель – 2,7%, мороженое – 2,5%.

Цены на промышленную продукцию, проданную не на рынке Литвы, за месяц сократились на 2,1%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 0,7%.

Цены на промышленную продукцию, проданную на рынке еврозоны, за месяц сократились на 1,2%, не на рынке еврозоны – 2,7%.

За год (декабрь 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г.) цены на всю проданную производителями промышленную продукцию сократились на 7,9%, без учета рафинированных нефтепродуктов – на 7,2%.

Цены на проданную на рынке Литвы промышленную продукцию за год сократились на 8,9%, без учета рафинированных нефтепродуктов – 8,1%.

Цены на проданную не на рынке Литвы промышленную продукцию за год сократились на 7%, без учета рафинированных нефтепродуктов – 6,3%.

Цены на проданную на рынке еврозоны промышленную продукцию за год сократились на 7%, не на рынке еврозоны – на 7%.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии