Цены повышает еще один ресторан Michelin в Литве: мы медлили с принятием решения

Если раньше за ужин типа Farmers table в Demoloftas один человек платил 55 евро, то сейчас цена будет 75 евро.
Стоимость „авторского ужина" из 10 блюд поднялась с 85 до 115 евро.
Шеф и совладелец Demoloftas Эйдукявичюс сказал Delfi, что цены изменились недавно, неделю назад.
Он сказал, что одна из причин – рост числа работников.
„Когда мы получили звезду Michelin, пришлось нанимать дополнительных работников. Если кто-то заболеет, надо поддерживать то же качество или даже более высокое. Вторая причина – повышение зарплат прежним работникам. Как минимум на 10% зарплаты выросли“, – подсчитал он.
Одна из акционеров компании Demo versija, которая управляет рестораном Demoloftas Даля Маурицайте-Калинаускене прибавила, что потребовалось больше помощников шефа, сомелье, официантов.
Эйдукявичюс сказал, что увеличились и цены на продукты, например, на молочные.
„Подорожали и другие продукты – рыба, мясо – зимой цены на эти продукты выше. Кроме того, мы хотим больше экспериментировать, а это тоже стоит денег. Мы – ресторан творческого формата – все это входит в цену.
Тут не было вопроса, хотим ли мы повышать цены, мы медлили с решением“, – сказал Эйдукявичюс.
Кроме того, в ресторане подорожали и напитки. Сочетание напитков сейчас стоит 130 евро.
Собеседники не могли сказать, увеличатся ли цены в следующем году, ведь бизнес должен реагировать на ситуацию.
Другие рестораны Michelin - Nineteen 18 и Džiaugsmas, который в последний раз повысил цены в июле, сейчас цены не корректировали. В этих ресторанах дегустационный ужин стоит 94 и 99 евро.
Еще один ресторан Michelin - Pas mus - в интернете цены не объявляет, есть лишь информация за 2023 год – тогда дегустационный ужин там стоил 80 евро.