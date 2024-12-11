2024.12.11 16:56

Цены повышает еще один ресторан Michelin в Литве: мы медлили с принятием решения

 
„Demoloftas“
„Demoloftas“
ФОТО: Vytautė Merkytė | Delfi

Гурманы и активные посетители ресторанов уже заметили, что ужин в ресторане Michelin Demoloftas подорожал. Шеф ресторана Тадас Эйдукявичюс сказал, что причина - рост зарплат, рост числа персонала и подорожание ингредиентов, особенно молочных продуктов. Он подчеркнул, что прибыль в этой сфере небольшая.

Если раньше за ужин типа Farmers table в Demoloftas один человек платил 55 евро, то сейчас цена будет 75 евро.

Стоимость „авторского ужина" из 10 блюд поднялась с 85 до 115 евро.

Шеф и совладелец Demoloftas Эйдукявичюс сказал Delfi, что цены изменились недавно, неделю назад.

Он сказал, что одна из причин – рост числа работников.

„Когда мы получили звезду Michelin, пришлось нанимать дополнительных работников. Если кто-то заболеет, надо поддерживать то же качество или даже более высокое. Вторая причина – повышение зарплат прежним работникам. Как минимум на 10% зарплаты выросли“, – подсчитал он.

Tadas Eidukevičius

Одна из акционеров компании Demo versija, которая управляет рестораном Demoloftas Даля Маурицайте-Калинаускене прибавила, что потребовалось больше помощников шефа, сомелье, официантов.

Эйдукявичюс сказал, что увеличились и цены на продукты, например, на молочные.

„Подорожали и другие продукты – рыба, мясо – зимой цены на эти продукты выше. Кроме того, мы хотим больше экспериментировать, а это тоже стоит денег. Мы – ресторан творческого формата – все это входит в цену.

Тут не было вопроса, хотим ли мы повышать цены, мы медлили с решением“, – сказал Эйдукявичюс.

„Demoloftas“

Кроме того, в ресторане подорожали и напитки. Сочетание напитков сейчас стоит 130 евро.

Собеседники не могли сказать, увеличатся ли цены в следующем году, ведь бизнес должен реагировать на ситуацию.

Другие рестораны Michelin - Nineteen 18 и Džiaugsmas, который в последний раз повысил цены в июле, сейчас цены не корректировали. В этих ресторанах дегустационный ужин стоит 94 и 99 евро.

Martynas Praškevičius

Еще один ресторан Michelin - Pas mus - в интернете цены не объявляет, есть лишь информация за 2023 год – тогда дегустационный ужин там стоил 80 евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии