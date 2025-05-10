Цены на жилье в странах Балтии растут быстрее, чем в среднем по Европе

В странах Балтии рост цен продолжается быстрее, чем в среднем по ЕС, что создает дополнительные трудности для жителей при покупке недвижимости, отмечает руководитель направления кредитования частных лиц в странах Балтии банка Luminor Каспарс Лукачовс.
За последние годы цены на жилье в ЕС значительно колебались: темпы роста достигли пика в первом квартале 2022 года, затем в 2023 году показатели стали отрицательными, и рост возобновился в этом году. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в Латвии за год цены на жилье увеличились примерно на 8,1%, что стимулирует активность на рынке, хотя больший стимул для покупки жилья создает постепенное снижение процентных ставок Euribor.
В четвертом квартале 2024 года объем выданных банком Luminor ипотечных кредитов в Латвии удвоился по сравнению с предыдущим годом. Спрос на жилищное кредитование оказался неожиданно высоким и в январе этого года, свидетельствуют данные отрасли недвижимости. Однако общее количество сделок с недвижимостью в Латвии остается стабильным. Первые месяцы года указывают на рост именно в сегменте нового жилья. При этом каждая четвертая сделка с банковским финансированием по покупке или строительству жилья происходила в регионах.
С 2010 года по третий квартал прошлого года цены на жилье в ЕС выросли на 54%, тогда как арендная плата увеличилась на 26%. В странах Балтии рост цен особенно выражен — за 15 лет стоимость жилья в Латвии выросла на 154%, в Литве — на 181%, а в Эстонии — даже на 230%.
Цены на аренду в это время росли умереннее, но тоже значительно — в Латвии они в целом увеличились на 60%. Однако по сравнению с другими странами Балтии Латвия сейчас выделяется наилучшей доступностью жилья. Средняя цена на квартиры в новых проектах в Латвии составляет 2500–2700 евро за квадратный метр, тогда как в Эстонии и Литве — примерно 3500–4000 евро за квадратный метр.
Например, в 2023 году средняя сумма ипотечного кредита составляла 80–90 тысяч евро, а по данным банков, в этом году она немного превысила 100 000 евро. Лукачовс подчеркнул, что это объясняется ростом количества сделок в сегменте новых квартир, чему способствовали такие факторы, как значительно более низкая ставка Euribor и рост средней зарплаты в 2024 году до вычета налогов, которая в Латвии, по данным ЦСУ, увеличилась на 9,7%.
Хотя соотношение цен и доходов растет относительно равномерно, этот рост медленнее, чем рост индекса цен на жилье. Согласно данным Государственной земельной службы за первое полугодие 2024 года, цена за квадратный метр в Риге в доме, построенном до 2000 года, составила в среднем 1335,5 евро, тогда как в домах, построенных после 2000 года — 2616 евро. Даже при росте зарплат недвижимость не становится более доступным. Учитывая эту тенденцию и растущий спрос на жилье в новых или отремонтированных проектах, можно прогнозировать дальнейший рост цен.
Одним из главных вызовов при покупке жилья в Латвии остается первоначальный взнос и необходимость накоплений. Согласно опросу Luminor, проведенному в марте, для 32% жителей Латвии основной барьер при покупке жилья — высокая цена недвижимости. 22% указали, что трудности вызывает именно первый взнос.
Первый взнос на жилье обычно составляет 15–20% от стоимости недвижимости. Для молодых семей доступна государственная гарантия Altum, которая позволяет снизить сумму первоначального взноса до 5% от общей суммы кредита. Для семей с детьми поддержка Altum составляет от 5% до 55% от кредита в зависимости от количества детей, местоположения недвижимости и ее энергоэффективности. По наблюдениям банков, на накопление суммы, необходимой для первого взноса, в среднем уходит около пяти лет.