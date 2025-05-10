Цены на жилье в странах Балтии растут быстрее, чем в среднем по Европе

В четвертом квартале 2024 года объем выданных банком Luminor ипотечных кредитов в Латвии удвоился по сравнению с предыдущим годом. Спрос на жилищное кредитование оказался неожиданно высоким и в январе этого года, свидетельствуют данные отрасли недвижимости. Однако общее количество сделок с недвижимостью в Латвии остается стабильным. Первые месяцы года указывают на рост именно в сегменте нового жилья. При этом каждая четвертая сделка с банковским финансированием по покупке или строительству жилья происходила в регионах.

За последние годы цены на жилье в ЕС значительно колебались: темпы роста достигли пика в первом квартале 2022 года, затем в 2023 году показатели стали отрицательными, и рост возобновился в этом году. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в Латвии за год цены на жилье увеличились примерно на 8,1%, что стимулирует активность на рынке, хотя больший стимул для покупки жилья создает постепенное снижение процентных ставок Euribor .

В странах Балтии рост цен продолжается быстрее, чем в среднем по ЕС, что создает дополнительные трудности для жителей при покупке недвижимости, отмечает руководитель направления кредитования частных лиц в странах Балтии банка Luminor Каспарс Лукачовс.

С 2010 года по третий квартал прошлого года цены на жилье в ЕС выросли на 54%, тогда как арендная плата увеличилась на 26%. В странах Балтии рост цен особенно выражен — за 15 лет стоимость жилья в Латвии выросла на 154%, в Литве — на 181%, а в Эстонии — даже на 230%.

Цены на аренду в это время росли умереннее, но тоже значительно — в Латвии они в целом увеличились на 60%. Однако по сравнению с другими странами Балтии Латвия сейчас выделяется наилучшей доступностью жилья. Средняя цена на квартиры в новых проектах в Латвии составляет 2500–2700 евро за квадратный метр, тогда как в Эстонии и Литве — примерно 3500–4000 евро за квадратный метр.