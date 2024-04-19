Цены на топливо в Литве выросли, но остаются самыми низкими среди соседних стран

Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,56 евро/л, что на 0,003 евро/л выше, чем в Литве. Средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,74 евро/л и 1,75 евро/л соответственно.

15 апреля средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,54 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,56 евро/л. Средние цены на бензин во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах снизились на 0,1-3,4 проц. Кроме Литвы и Германии, где средние цены возросли на 0,4 и 0,5 проц. соответственно.

Как в четверг сообщило Литовское агентство энергетики (ЛАЭ), на прошлой неделе цены на топливо в странах еврозоны также выросли – средняя цена на бензин выросла на 0,8 проц., на дизельное топливо – на 0,2 проц. По сравнению со средними ценами на топливо в странах еврозоны, средняя цена на бензин в Литве ниже на 16,5 проц., дизельное топливо – на 11 проц.

Средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах снизились на 0,2-1 проц., кроме Литвы, где средняя цена увеличилась на 0,2 проц.

Средняя цена на дизельное топливо в Польше составляет 1,57 евро/л, что на 0,03 евро/л выше, чем в нашей стране. В Эстонии и Латвии средние цены на дизельное топливо составляют 1,60 евро/л и 1,69 евро/л соответственно.

Средние цены на бензин в Литве сейчас лишь на 0,7 проц. ниже, чем 12 месяцев назад.

В других сравниваемых странах средние цены на бензин на 2,2-6,5 проц. выше, чем год назад.

Средние цены на дизельное топливо в настоящее время на 2-10,4 проц. выше во всех сравниваемых странах, чем 12 месяцев назад.