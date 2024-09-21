Цены на топливо в Литве снижаются девятую неделю подряд

По данным ЛАЭ, с середины июля, в период, когда сохраняются тенденции снижения цен на топливо, средняя цена на бензин в стране уже снизилась почти на 0,15 евро/л, или 10 проц., а на дизельное топливо – на 0,13 евро/л, или 9 проц.
16 сентября средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,33 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,36 евро/л.
Разница между ценами на бензин и дизельное топливо в Литве снижается пятую неделю подряд и на данный момент составляет всего 0,02 евро/л. По сравнению со средними ценами на топливо в других странах ЕС, средняя цена на бензин в Литве в настоящее время ниже на 16,7 проц., а на дизельное топливо – на 12 проц.
За неделю средние цены на бензин в сопоставимых странах Балтии, Польше и Германии снизились на 0,7-2,2 проц. В Польше средняя цена на бензин составляет 1,43 евро/л. В Эстонии и Латвии эти цены составляют 1,57 евро/л и 1,52 евро/л соответственно.
Во всех сравниваемых странах бензин стоит в среднем на 12-16 проц. меньше, чем год назад, за исключением Польши, где средняя цена на 7 проц. выше, чем двенадцать месяцев назад.
Средние цены на дизельное топливо во всех сравниваемых странах за неделю снизились на 0,9-1,8 проц. и сейчас на 14-17 проц. ниже, чем двенадцать месяцев назад, за исключением Польши, где средняя цена на 9 проц. выше.
В сентябре (1-18 числа) оптовые цены на бензин и дизельное топливо снизились по 0,05 евро/л.
ЛАЭ напоминает, что в августе оптовая цена на бензин в Литве снизилась на 0,07 евро/л, а цена на дизельное топливо снизилась на 0,04 евро/л. В июле оптовая цена на бензин в Литве снизилась на 0,04 евро/л, на дизельное топливо – на 0,08 евро/л.