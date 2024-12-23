Цены на сливочное масло в ЕС выросли почти на 20%, в РФ - более чем на треть

По словам экономиста Мариуша Дзивульского, аналитика рынка продовольствия и сельского хозяйства PKO Bank Polski в Варшаве, рост цен является результатом глобальной нехватки молока, вызванной снижением производства, в том числе в США и входящей в тройку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла Новой Зеландии.

В Германии 250-граммовая упаковка сливочного масла теперь стоит от 2,40 до 4 евро, в зависимости от марки и качества.

В Словакии рост составил 49%, а в Германии и Чехии - 40%, согласно данным ЕС, и, судя по сообщениям, цена продолжает расти.

В 26 странах-членах Европейского союза цена на сливочное масло с октября 2023 года по октябрь 2024 года выросла в среднем на 19%.

В преддверии рождественских праздников европейцы столкнулись с ростом цен на сливочное масло.

Сливочное масло настолько важно для Польши, что правительство создало стратегические резервы, наравне с природным газом и вакцинами против Covid-19. Во вторник правительство объявило о продаже 1000 тонн сливочного масла из резервов в ответ на резкий рост цен..

Дефицит сливочного масла во Франции в XIX веке привел к изобретению маргарина, но французы остаются одними из самых больших потребителей сливочного масла на континенте, в том числе для использования в выпечке и соусах.

Европейское сливочное масло, как правило, имеет более высокое содержание жира, чем масло, продаваемое в США. Кроме того, оно продается на вес в стандартной упаковке, поэтому производители продуктов питания не могут скрыть рост цен за счет уменьшения ее размеров.

По данным правительственного агентства, Национального центра поддержки сельского хозяйства, цена на сливочное масло в Польше выросла на 11,4% с начала ноября и на 49,2% за весь последний год, достигнув к 8 декабря почти 37 злотых (ок. 8,7 евро) за килограмм.

„Каждый месяц сливочное масло дорожает“, - говорит 77-летняя Данута Осиньска, которая делая покупки в одном из продуктовых магазинов Варшавы.

Они с мужем любят сливочное масло, но на свою маленькую пенсию с трудом могут оплачивать лекарства. Теперь они едят меньше масла и больше маргарина, хотя его вкус им не нравится.

„Это нельзя сравнивать, - говорит Осинска. - Жить становится все труднее и труднее“.