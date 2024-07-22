Цены на шаурму в Литве: в столице можно найти дешевле, чем в других городах

В Вильнюсе шаурма с курятиной или свининой в среднем стоит 4,7 евро (год назад 4,51 евро).

В Таураге - 5,25 евро (год назад – 4,8 евро), в Каунасе – 5,24 евро (год назад – 4,73 евро), в Шяуляй – 4,82 евро (прежде – 4,54 евро).

В Клайпеде в среднем шаурма стоит 5,62 евро (год назад 5,23 евро).

В апреле самой дорогой шаурма была в Шилуте – 6 евро (год назад 5 евро).

Цены представлены по данным из 12 городов, а, значит, они не отражают картину по всей стране.

Шаурма, наряду с пиццей и бургерами - одно из самых популярных блюд фаст-фуда. Согласно Государственному агентству данных, в апреле в Литве средняя стоимость шаурмы в лаваше с курятиной составляла 4,82 евро (год назад 4,46 евро).

Самым дешевым это блюдо было в Алитусе – 4 евро.

Хозяйка каунасского заведения MB Kebabai Мажена Мацикайте сказала, что в ее заведении цены, вероятно, одни из самых высоких в городе – небольшая шаурма стоит 6, а большая – 7 евро.

„В других местах кладут 100 г мяса, а мы 250–280 г. Иногда люди просят добавить мяса, мы предупреждаем, что этого делать не надо, мяса достаточно. Мы кладем хорошие продукты, настоящие креветки и т.д. Кроме того, маленькой порции достаточно, чтобы наесться“, – сказала Delfi Мацикайте.

По ее словам, в этом году цена поднялась один раз – на 50–80 центов, но планируется еще одно повышение цены.