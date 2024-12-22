Цены на продукты в Литве остаются стабильно высокими, предлагают оглянуться на практику Великобритании

Плохая новость - цены стабильно высокие. Например, если сравнить октябрь этого года с октябрем 2019 года, то цены на 50% выше. Значит, они остаются на 50% выше, чем до пандемии, но сейчас не растут.

Есть ли риск повышения цен? Да, риск есть, мы видим, что в Европе в последнее время растут цены на газ, цена на газ сейчас в два раза выше, чем в феврале этого года и низкие цены весной и летом компенсировали работодателям выросшие зарплаты. А сейчас энергия дорожает, зарплаты растут, в следующем году подорожает горючее, поэтому нынешняя стабильность цен может быть временной, а в следующем году цены снова начнут расти“, – прогнозировал Изгородин.