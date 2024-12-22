Цены на продукты в Литве остаются стабильно высокими, предлагают оглянуться на практику Великобритании

По данным портала Pricer.lt, самая дешевая корзина продуктов в ноябре была на 2 евро дороже, чем в октябре и на 4 евро дороже, чем год назад. О подорожании продуктов нынешние правящие говорили перед выборами и после них, обещали решать проблему. Однако, действия, которые планируют предпринять, больше демонстративные, а эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.
„Пик подорожания самой дешевой корзины был в апреле 2023 года, когда она составила 79,88 евро. Последние полгода цены снижались, но снова пошли в рост перед Рождеством.
Сейчас абсолютная стоимость самой дешевой корзины составляет 69,19 евро, это на 4 евро дороже, чем в 2023 году. Это Рождество будет дорогим, вероятно, самым дорогим. Корзина, по сравнению с декабрем 2021 года, дороже на 13,60 евро, или 25%.
Если брать корзину брендовых товаров, то видно, что началась неуправляемая инфляция, у нас корзина подорожала на 45%, потом осталась такой дорогой.
В этом случае ситуация иная, видна разница стратегии производителей тех и иных товаров – для тех, кто мог позволить себе платить больше, цены оставили высокими, а там, где надо было конкурировать, цены снизили, но, поскольку, видимо, идет новая волна инфляции, началось подорожание самой дешевой корзины“, – сказал Delfi глава Pricer.lt Арунас Визицкас.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что в вопросе цен есть и хорошие и плохие новости.
„Если посмотреть на официальную статистику, по сути именно в апреле 2023 года цены на продукты достигли пика, официальная статистика сейчас не показывает практически никакого подорожания, с 2023 года цены стабильны. Это хорошая новость.
Плохая новость - цены стабильно высокие. Например, если сравнить октябрь этого года с октябрем 2019 года, то цены на 50% выше. Значит, они остаются на 50% выше, чем до пандемии, но сейчас не растут.
Есть ли риск повышения цен? Да, риск есть, мы видим, что в Европе в последнее время растут цены на газ, цена на газ сейчас в два раза выше, чем в феврале этого года и низкие цены весной и летом компенсировали работодателям выросшие зарплаты. А сейчас энергия дорожает, зарплаты растут, в следующем году подорожает горючее, поэтому нынешняя стабильность цен может быть временной, а в следующем году цены снова начнут расти“, – прогнозировал Изгородин.
Перед выборами и после них социал-демократы обещали бороться с высокими ценами на продукты. Должны ли политики вмешиваться в процесс?
„Мы сейчас празднуем 10 лет со дня введения евро, могу смело сказать, что сколько тогда продукты стоили в литах, столько сейчас они стоят в евро, лит сравнялся с евро, наверное, никто этого не будет оспаривать. Трудно, ведь цены на энергию сказываются на ценах на продукты, но я вижу еще одну тенденцию.
Установлено, что дорожает корзина самых дешевых товаров, я вижу, что пенсии сейчас индексируют, это делают каждый год, на этот раз на 12,5%, это вне всякого сомнения скажется на ценах. Чтобы не было явного скачка, мне кажется, что торговцы начинают повышать цены перед Рождеством, поскольку пенсионеры почувствуют рост пенсий в феврале/марте, когда начинают выплачивать индексированные пенсии. Я думаю, цены точно вырастут, но радует, что понемногу растут и зарплаты“, – сказала социал-демократ Бируте Весайте.
Она сомневается в том, что политики могут как-то контролировать цены, остановить их рост.
„Я видела эти инициативы неоднократно, но, к сожалению, рынок берет свое, торговцы делают свое. Я думаю, что только путем повышения пенсий и зарплат мы можем догнать цены. Думаю, что попытки контроля не действуют, лучше давайте повышать зарплаты, выплаты, мы находимся в условиях глобального рынка, от цен на энергетику мы никуда не сбежим“, – констатировала депутат.
В программе правительства, утвержденной сеймом, есть три пункта для контроля цен. В одном из них сказано: „будет более активная политика в вопросе цен, чтобы оценить быстрый их рост, особенно на продукты питания, мы будем поощрять профессиональный контроль, расширять анализ ценовой политики“. Что это значит, не смогли объяснить ни политик, ни экономист.
„Мой опыт такой: сколько раз мы обращались в Антимонопольную службу в связи с наценками торговцев, к сожалению, никаких картельных соглашений между сетями не выявили“, – сказала Весайте.
Изгородин сказал, что он не участвовал в создании программы, ему сложно объяснить, что это значит.
Визицкас заметил, что когда речь идет о мониторинге цен, Литва могла бы применить опыт других стран, одна из самых эффективных систем действует в Великобритании.
„Эта практика была введена во время пандемии ковида. Тогда на рынке горючего начался рост цен, в Великобритании поняли что это происходит за счет торговцев и переработчиков. Глава Антимонопольной службы с помощью парламента выступил с предложение о создании агрегатора цен. Все заправки должны предоставлять информацию о ценах, цены могут менять в соответствии с определенным алгоритмом, чтобы не было никаких игр, и были инструменты, которые позволят потребителю выбрать наилучшие цены здесь и сейчас.
Вся эта система полезна тем, что в принципе конкурируют ценами, не бюджетом на рекламу, ни рекламами по телевидению, а конкретными ценами. И еще - данные заправок с самыми высокими ценами даже не сообщаются. Так создан инструмент реальной конкуренции за потребителей, за их внимание к самым низким ценам“, – сказал Визицкас.
Второй пункт, связанный с ценами на продукты в программе правительства - это снижение НДС на свежие овощи и фрукты. Пока неизвестно, каким он может быть, говорят о 9 или 5%. Действенная ли это мера?
„В Литве овощи не самые дорогие в ЕС, я бы сказал, одни из самых дешевых. Поэтому, я думаю, это снижение НДС вряд ли достигнет покупателей, боюсь, что переработчики и торговцы разделят разницу между собой. Зачем это нужно в программе?
Эта программа - искусство компромиссов. Это мое мнение о снижении НДС на овощи и фрукты. Я скептически к этому отношусь (...). Мой опыт показывает, что сниженный НДС покупатели не ощутят. Это мое мнение (...)“, – сказала Весайте.
Такого же мнения придерживается и Визицкас.
Правительство в своей программе обязалось также „инициировать учреждение Совета питания“?
„Я думаю, целесообразно иметь такой орган, как в Великобритании, это хорошая идея, она заставит торговцев конкурировать. Но в данный момент я не наблюдаю какой-то жадности предпринимателей, ведь если взглянуть на розничную торговлю продуктами в Литве, то с декабря 2023 г., когда был достигнут минимум, рост составил всего 4%. Это значит, что высокие цены убивают сами себя, явно видно, что люди стали покупать меньше продуктов. Если бы было дело в жадности торговцев, статистика была бы иной“, – сказал Изгородин.