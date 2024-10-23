Цены на литовском и латвийском взморье отличаются как день и ночь: какие они у соседей?

Каунасец Аудрюс сказал, что он уже какое-то время ищет место для отдыха у моря. Он хочет купить жилье в бору, у самого моря и хочет дом площадью до 100 кв. м.
Цены в Литве его ошарашили, поэтому он стал искать варианты в Латвии.
„Цены в Литве на море несмешные. Стоимость квадратного метра в Паланге от 4000 до 9000 евро, а в Латвии в 3-4 раза дешевле“, – рассказал Аудрюс.
Он видит плюсы Латвии – рядом с границей Литвы, ехать недолго. Красивая дикая природа, покой, немного туристов.
Из минусов он видит неудобную инфраструктуру, отсутствие магазинов вблизи.
Брокер Ауримас Гирдвила подтвердил, что цены в Литве и Латвии очень разные. По его словам, если в Паланге 1 кв. м стоит до 10 000 евро, то в Латвии до 3000 евро (новая квартира с ремонтом).
На вопрос, откуда такая разница в ценах, Гирдвила ответил, что латвийцы не ценят участок взморья от границы Литвы до Лиепаи, выбирают Юрмалу и побережье в сторону Эстонии.
Раньше в Лиепае была тюрьма, может, поэтому латвийцам это место не кажется привлекательным, но литовцы там уже строят жилье, переделывают гаражи в лофты. Гирдвила сказал, что один литовец построил в Лиепае объект, в котором жилье купили только его соотечественники.
„Литовцы продлевают взморье от Паланги до Лиепаи“, – заметил он.
Он назвал и самые популярные места, например, Папе, Ница, Перкуоне.
„Участок от Ницы или Перкуоне до Лиепаи улучшенный, там много инвестиций, это взморье высокого класса“, – сказал Гирдвила.
Он считает, что латвийцы откроют это место тогда, когда литовцы его поднимут на более высокий уровень, тогда и цены будут выше.
Представитель Inreal Томас-Совиюс Квайницкас сказал, что латвийское взморье можно сравнить с испанским. И у Латвии и у Испании больше взморья, у Литве его мало.
„У них больше населенных пунктов у моря, больше предложений, земля дешевле, поэтому продукт они предлагают подешевле“, – сказал специалист.
А что касается Паланги, то ее можно разделить на разные части: часть за Клайпедским шоссе, дальше от моря, до Клайпедского шоссе, ближе к морю. Ту часть, которая ближе к шоссе, можно поделить на центральную, также выделить Ванагупе, Монцишкес, Кунигишкес, Швянтои. В разных частях Паланги и цены разные.
Он также заметил, что квартиры в Паланге подальше от моря стоят недорого, есть варианты по цене 2000 евро за 1 кв. м.
„Но если хочешь ходить к морю пешком, то, конечно, площадь уменьшается, особенно свободная“, – сказал собеседник.