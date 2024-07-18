Цены на кофе растут во всем мире: глава сети кофеен уверяет – рекордов пока нет

Директор компании Šviežia kava, которой принадлежит сеть кофеен Huracan, Витаутас Кратулис подчеркнул, что цены на кофе высокие уже 3-4 года.

Причина роста цен - глобальное потепление, плантации страдают от засухи или большого количества осадков. Международная организация Fairtade International указала, что неблагоприятные погодные условия, особенно в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке, нарушают „хрупкое равновесие между спросом и предложением“ и повышают цены.

Портал Deutche Welle в конце мая сообщал, что розничные цены на кофе в Германии быстро растут. Розничный торговец в Германии Tchibo отмечает, что цены растут во всем мире.

„Все подорожало, включая кофе. На сегодняшний день, по моему мнению, он дорогой. Но исторически были моменты, когда кофе был в два раза дороже“, – сказал Кратулис.

По его словам, спрос на кофе растет, особенно в Азии, а из-за войны в регионе Красного моря нарушены поставки зерен робусты (есть две разновидности - арабика и робуста).

„До войны на Красном море я надеялся, что цены в этом году снизятся, поскольку в Бразилии собрали рекордный урожай. Но цены остались высокими. Могут ли они быть еще выше? Могут. В этом году, скорее всего, они не вырастут, но, что будет в следующем году, сказать сложно“, – сказал Delfi Кратулис.