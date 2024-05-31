Цены на холодный борщ в магазинах: где дешевле?

„Хуже всего, что пока не все сети обеспечивают наличие всех ингредиентов для холодного борща. Очень жаль, но в магазинах Norfa мы не могли посчитать цену, поскольку там не было зеленого лука и укропа. Без них холодный борщ не тот, в Lidl нет всех известных брендов, поэтому сеть и участвует в категории популярного варианта. Но это нормально“, – заметили представители Pricer.