Цены на холодный борщ в магазинах: где дешевле?

Сначала сравнивались цены на уже готовый холодный борщ. По данным Pricer, не во всех магазинах он был, потому что на дворе стоит жаркая весна.
„В магазинах Lidl и Rimi холодного борща не было. Самый дешевый холодный борщ был в магазинах Norfa – 3,49 евро/кг, затем идет Iki – 4,98 евро/кг и Maxima – 4,99 евро/кг.
На вкус борщи не сравнивали. Если сравнивать цену в магазине с ценами в кафе и ресторанах, то порция в 0,330 г „магазинного борща“ стоила бы от 1,05 до 1,64 евро. Совсем приличная цена“, – сообщает Pricer, напоминая, что в магазине борщ продают без картошки.
Далее специалисты портала перешли к холодным борщам, сделанным своими руками. Борщи поделили на 3 варианта: дешевый – с самыми дешевыми составляющими, средний – с настоящим жирным, но самым дешевым кефиром для холодного борща и популярный – с простоквашей для холодного борща Dvaro и свеклой Kėdainių konservai.
„Хуже всего, что пока не все сети обеспечивают наличие всех ингредиентов для холодного борща. Очень жаль, но в магазинах Norfa мы не могли посчитать цену, поскольку там не было зеленого лука и укропа. Без них холодный борщ не тот, в Lidl нет всех известных брендов, поэтому сеть и участвует в категории популярного варианта. Но это нормально“, – заметили представители Pricer.
Pricer отмечает, что большой разницы в ценах нет. Самый дорогой холодный борщ получается из продуктов Lidl – 3,69 евро/норма, 1,88 евро/кг, потом идет Iki - 3,47 евро/норма или 1,81 евро/кг, Rimi - 3,21 евро/норма или 1,67 евро/кг. Самый дешевый - Maxima – 3,16 евро/норма или 1,65 евро/кг. Цена в Maxima ниже из-за дешевой свеклы и огурцов.
Во второй категории: самый дорогой Rimi – 4,67 евро/норма, или 2,44 евро/кг, недалеко Lidl – 4,18 евро/норма, или 2,18 евро/кг, затем идет Iki – 4,14 евро/норма, или 2,16 евро/кг. Самый дешевый Maxima – 3,43 евро/норма, или 1,79 евро/кг. В Maxima самый дешевый кефир для холодного борща“, – пишет Pricer.
В последней категории остаются только Rimi, Iki и Maxima. Самый дорогой Rimi – 6,37 евро/норма, или 3,33 евро/кг, Iki – 5,49 евро/норма, или 2,87 евро/кг, а самый дешевый - снова Maxima – 5,38 евро/норма, или 2,81 евро/кг. Все всякого сомнения, дешевле будет готовить холодный борщ дома.
Вывод: в магазинах холодный борщ стоит от 3,49 до 4,99 евро за кг.
Готовить этот популярный суп дешевле дома.