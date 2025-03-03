Цены на газ растут в Европе в ответ на пятничную встречу Зеленского и Трампа

На голландской бирже европейская базовая цена на газ выросла на 6,6% до €47,24 за мегаватт-час.

В начале февраля цены на газ в регионе достигли двухлетнего максимума, вызвав опасения нового энергетического кризиса, поскольку запасы топлива на континенте в этом отопительном сезоне сокращались быстрее, чем обычно. Это было вызвано более холодной погодой, снижением выработки ветра и потерей транзита российского газа через Украину в начале 2025 года.