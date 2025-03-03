2025.03.03 12:51

Цены на газ растут в Европе в ответ на пятничную встречу Зеленского и Трампа

 
rus.DELFI.lv
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: A08 | Shutterstock

Европейские цены на природный газ выросли после резкой перепалки между лидерами Украины и США в пятницу, сообщает Bloomberg.

На голландской бирже европейская базовая цена на газ выросла на 6,6% до €47,24 за мегаватт-час.

В начале февраля цены на газ в регионе достигли двухлетнего максимума, вызвав опасения нового энергетического кризиса, поскольку запасы топлива на континенте в этом отопительном сезоне сокращались быстрее, чем обычно. Это было вызвано более холодной погодой, снижением выработки ветра и потерей транзита российского газа через Украину в начале 2025 года.

Хотя недавнее повышение температуры замедлило опустошение хранилищ, что снизило давление на цены в феврале, рынок готовится к возможному похолоданию в конце этого месяца. По некоторым прогнозам, в Северной Европе может похолодать, что приведет к росту потребления газа.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии