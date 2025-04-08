Центробанк: за четыре года тарифы США приведут к сокращению ВВП Литвы на 1 процент

По словам Г. Шимкуса, влияние пошлин смягчается небольшими объемами экспорта Литвы в США – он составляет около 5 проц. от общего объема производства, а планы страны по применению льгот к импортируемой продукции с высокой добавленной стоимостью также смягчат это влияние.

Ранее Центробанк прогнозировал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 2,9 проц., а в 2026 и 2027 годах ожидается рост по 3 проц.

„Если говорить о конкретном потенциальном влиянии на Литву, то если тариф для ЕС составит около 20-25 проц. и будут предприняты определенные контрмеры – мы говорим о самом серьезном сценарии, который означал бы снижение ВВП на 1 проц. за четыре года“, - во вторник в эфире радио LRT сказал председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус .

Однако Г. Шимкус подчеркнул, что после того, как Дональд Трамп стал президентом США, на мировых рынках начала царить неопределенность, которая даже без учета новых пошлин уже оказывает влияние на литовскую экономику.

„Эта неопределенность влияет на деловые настроения, на желание инвестировать, она влияет на потребительские настроения, на желание потреблять. Есть много вещей, которые уже негативно влияют на литовскую экономику“, - подчеркнул глава Банка Литвы.

На прошлой неделе США объявили о введении пошлин в размере 34 проц. на импорт из Китая и 20 проц. на импорт из ЕС – двух основных торговых партнеров США.