Центробанк оштрафовал Тринкунайте за препятствие проверке Foxpay

Установлено, что предпринимательница препятствовала проверке учреждения электронных денег Foxpay, поскольку не предоставила возможность скопировать информацию, хранившуюся в компьютере и телефоне, использовавшихся в рабочих целях. За это предпринимательница была оштрафована на 16,5 тыс. евро.

ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.