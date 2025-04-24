Центробанк не одобрил заявку Paysera на приобретение Contis

По данным БЛ, Paysera подавала несколько повторных заявок, но не предоставила подробную информацию, необходимую для оценки репутации покупателей и рисков отмывания денег или финансирования терроризма, связанных со сделкой.
Компания также якобы не указала, кто возглавит Contis после приобретения и каким образом будут соблюдаться требования по ограничению риска.
По словам генерального директора Paysera Мариюса Планчюнаса, аргументы, изложенные Банком Литвы, не соответствуют действительности.
„Нам действительно очень жаль. Сообщение БЛ по этой ситуации, по нашему мнению, является недостоверным и вводит в заблуждение. Они утверждают, что Paysera и Contis после нескольких запросов не предоставили достаточно подробной информации для одобрения сделки, что является весьма субъективным“, — заявил глава компании агентству Elta.
„Сам процесс приобретения был чрезвычайно коротким, поскольку был предпринят по необходимости. Contis уже обещала прекратить свою деятельность, однако мы договорились с ними и согласились, что Paysera приобретет Contis и таким образом обеспечит бесперебойное обслуживание наших клиентов — это и было целью“, — сказал М. Планчюнас.
Он также подчеркнул, что это решение БЛ является началом большого пути, поскольку Paysera намерена обжаловать данное решение.
По словам руководителя компании, если бы Contis прекратила свою деятельность, пострадали бы 200 тыс. клиентов Paysera, поскольку компании сотрудничают в сфере распространения карт Visa.
Кроме того, по словам М. Планчюнаса, часть требуемой информации физически не могла быть предоставлена в надзорный орган в установленные сроки.
„Центробанк потребовал провести детальный аудит внутренних процессов компании, а это невозможно сделать за несколько месяцев. Мы предложили БЛ сделать это вместе или благословить сделку при условии, что их требования будут выполнены в течение определенного времени, другие требования вообще выходили за рамки разумного“, — утверждал генеральный директор Paysera.
Несмотря на то, что БЛ наложил вето на эту сделку, по данным Центра реестров, с 27 марта Paysera владеет 100 проц. акций Contis, а основными бенефициарами Contis являются акционеры Paysera Шарунас Брога (29,49 проц. акций Contis) и Костас Норейка (44,69 проц.).
Раньше 100 проц. акций Contis принадлежали немецкому Solarisbank, который входит в британскую Contis Group. В 2019 году правление БЛ выдало компании Contis лицензию на деятельность учреждения электронных денег.
В апреле 2023 года Комитет по надзору за финансовым рынком БЛ оштрафовал компанию на 180 тыс. евро за несоблюдение требований по защите клиентских средств, неверный расчет требования к собственному капиталу, несоблюдение его требований и необеспечение надлежащего внутреннего контроля в этих областях.
В ноябре того же года учреждение было оштрафовано на 840 тыс. евро за несоблюдение требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, а также по управлению рисками информационной безопасности и непрерывности деятельности.