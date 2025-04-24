Центробанк не одобрил заявку Paysera на приобретение Contis

„Нам действительно очень жаль. Сообщение БЛ по этой ситуации, по нашему мнению, является недостоверным и вводит в заблуждение. Они утверждают, что Paysera и Contis после нескольких запросов не предоставили достаточно подробной информации для одобрения сделки, что является весьма субъективным“, — заявил глава компании агентству Elta.

Компания также якобы не указала, кто возглавит Contis после приобретения и каким образом будут соблюдаться требования по ограничению риска.

По данным БЛ, Paysera подавала несколько повторных заявок, но не предоставила подробную информацию, необходимую для оценки репутации покупателей и рисков отмывания денег или финансирования терроризма, связанных со сделкой.

„Сам процесс приобретения был чрезвычайно коротким, поскольку был предпринят по необходимости. Contis уже обещала прекратить свою деятельность, однако мы договорились с ними и согласились, что Paysera приобретет Contis и таким образом обеспечит бесперебойное обслуживание наших клиентов — это и было целью“, — сказал М. Планчюнас.

Он также подчеркнул, что это решение БЛ является началом большого пути, поскольку Paysera намерена обжаловать данное решение.

По словам руководителя компании, если бы Contis прекратила свою деятельность, пострадали бы 200 тыс. клиентов Paysera, поскольку компании сотрудничают в сфере распространения карт Visa.