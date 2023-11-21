Центробанк Литвы: за последний год было достигнуто самое низкое количество продаж жилья

"Оценив показатели, мы видим, что дно доступности уже достигнуто. Это означает, что, если ничего не произойдет, ситуация должна измениться к лучшему", - во вторник на ежегодной конференции Банка Литвы по недвижимости сказал Г. Шимкус.
"По нашим расчетам, средняя возможность приобрести жилье является худшей с 2012 г.", - утверждает он.
Председатель правления Центробанка также подчеркнул, что доля проблемных кредитов достигла исторического минимума и составляет чуть более 0,5%, тогда как после кризиса 2008-2009 гг. доля таких кредитов достигала 9%. По его словам, жители платежеспособны, а от чрезмерной задолженности их защитили Положение об ответственном кредитовании Центробанка.
Представитель Банка Литвы также напомнил, что почти у двух третей домохозяйств, имеющих жилищные кредиты, платеж по кредиту увеличился лишь до 100 евро в месяц, у четверти – со 100 до 200 евро. Только для каждого десятого домохозяйства платеж по кредиту в 2023 году увеличился более чем на 200 евро. Кроме того, самые высокие платежи, как правило, приходятся на домохозяйства с доходом значительно выше среднего.
Состояние рынка коммерческой недвижимости стабильное, но риск выше, чем на рынке жилья
Председатель правления Банка Литвы также отметил, что хотя рынок коммерческой недвижимости в Литве считается достаточно стабильным, его показатели тщательно отслеживаются. По его словам, сейчас мы наблюдаем сокращение количества сделок из-за структурных изменений – закрепления удаленной работы, повышения стандартов устойчивости помещений из-за изменения климата и подорожание стоимости кредитования и рефинансирования.
Г. Шимкус также отметил, что инвестиции в коммерческую недвижимость становятся относительно менее привлекательными, чем другие, более безопасные инвестиции, такие как государственные ценные бумаги.