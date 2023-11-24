Центробанк Литвы: второй взнос солидарности коммерческих банков должен составить более 100 млн евро

 
ELTA
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ФОТО: Lietuvos bankas

В ближайшее время коммерческие банки страны перечислят вторую часть взноса солидарности в этом году – за третий квартал. По расчетам Центробанка Литвы, он составит более 100 млн евро и будет направлен ​​на нужды обороны страны.

"Прогнозы Центробанка Литвы относительно тенденций в банковском секторе сбываются. Как мы и прогнозировали, в силу исключительных обстоятельств часть полученной прибыли коммерческих банков будет направлена ​​на нужды общества", - сказал член правления Центробанка Литвы Симонас Крепшта.

Первую часть взноса солидарности (за второй квартал) – 56 млн евро – банки перевели в конце августа. Вся сумма взноса за 2023 г. может составить около 250 млн евро. Эту меру предложил Центробанк Литвы в связи с исключительными обстоятельствами.

За счет них прибыль коммерческих банков в 2023 г. по сравнению с предыдущими периодами может увеличиться до 3 раз и составить около 1 млрд евро.

Прибыль банковского сектора в первом полугодии составила 515 млн евро – в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (203 млн евро).

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