Центробанк Литвы: в следующем году минимальная зарплата должна составить 1070 евро

„СЗП (средняя заработная плата) в 2025 г. в среднем без надбавок и премий должна составить 2139 евро. Цель состоит в том, чтобы соотношение ММЗ и СЗП составляло 50 проц., поэтому в 2025 г. ориентир этой формулы по уровню ММЗ – 1070 евро“, - во время заседания Трехстороннего совета во вторник сказал А. Дабушинскас.