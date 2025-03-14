Центробанк Литвы: в этом году ВВП страны вырастет почти на 2,9%, а инфляция достигнет 3,3%

„Литовская экономика не сбивается с курса и устойчиво растет“, - сказал председатель правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус.
„По нашей оценке, экономика Литвы должна сохранить траекторию роста и останется таковой в течение следующих трех лет“, - добавил он.
В то же время, по прогнозам Банка Литвы, в 2025 году инфляция достигнет 3,3 проц. Этот рост будет обусловлен ростом стоимости рабочей силы, цен на энергетические ресурсы и сырье, а также налогами, повышенными в прошлом году.
Прогнозируется, что рост частного потребления, достигший 3,7 проц. в 2024 году, в 2025 году ускорится до 4,1 проц., в 2026 и 2027 годах вырастет по 3,7 проц. Как указывает Центробанк, основным определяющим фактором является рост трудовых доходов.
Как пояснил Г. Шимкус, рост заработной платы продолжится быстрыми темпами и составит 9,2 проц. в 2025 году, 8,3 проц. в 2026 году и 7,7 проц. в 2027 году. По словам председателя правления Банка Литвы, наблюдается заметный рост производительности труда, что компенсирует снижение конкурентоспособности литовского бизнеса из-за роста заработной платы.
„Рост заработной платы компенсируется ростом производительности труда. (...) Сейчас рост производительности труда начинает восстанавливаться и в четвертом квартале прошлого года (...) превысил 2 проц.“, - сказал председатель правления Банка Литвы.
По данным Центробанка, уровень безработицы в 2025 году должен снизиться до 6,8 проц., до 6,7 проц. в 2026 году и до 6,6 проц. в 2027 году. Между тем занятость в этом году вырастет на 0,3 проц., но снизится на 0,3 и 0,2 проц. в 2026 и 2027 годах соответственно.
„Ситуация на рынке труда остается благоприятной для работников“, - сказал Г. Шимкус.
Как указывает Банк Литвы, литовский экспорт должен расти скромнее, чем до пандемии COVID-19, и увеличиться на 1,6 проц. в этом году и по 3,6 проц. в 2026 и 2027 годах.
Прогнозируется, что рост частного потребления, достигший 3,7 проц. в прошлом году, ускорится до 4,1 проц. в 2025 году и вырастет по 3,7 проц. в 2026 и 2027 годах. Основным фактором, определяющим рост потребления домохозяйств, является увеличение трудовых доходов.
По данным Центробанка, инвестиции, которые в 2024 году сократились на 1,1 проц., в этом году восстановятся и достигнут 6,6 проц. Наибольший вклад в этот рост внесет частный сектор, который будет стимулироваться ускоряющимся Фондом восстановления и устойчивости (RRF) и новейшими перспективными финансовыми проектами ЕС.