Центробанк Литвы: в этом году ВВП страны вырастет почти на 2,9%, а инфляция достигнет 3,3%

Как пояснил Г. Шимкус, рост заработной платы продолжится быстрыми темпами и составит 9,2 проц. в 2025 году, 8,3 проц. в 2026 году и 7,7 проц. в 2027 году. По словам председателя правления Банка Литвы, наблюдается заметный рост производительности труда, что компенсирует снижение конкурентоспособности литовского бизнеса из-за роста заработной платы.

По данным Центробанка, уровень безработицы в 2025 году должен снизиться до 6,8 проц., до 6,7 проц. в 2026 году и до 6,6 проц. в 2027 году. Между тем занятость в этом году вырастет на 0,3 проц., но снизится на 0,3 и 0,2 проц. в 2026 и 2027 годах соответственно.