Центробанк Литвы: в этом году процентные ставки могут быть снижены еще не один раз

„Если экономическое развитие будет соответствовать тому, что закодировано в прогнозах, это будет означать все меньшую необходимость в ограничительной денежной политике, а это снижение процентных ставок. Я воздержусь по поводу того, кто, как и сколько, но при контроле над инфляцией, если это произойдет, нас ждет дальнейшее снижение процентных ставок“, - сказал журналистам в пятницу Г. Шимкус.