2024.11.22 16:46

Центробанк Литвы упразднил лицензию Foxpay

 
ru.DELFI.lt
Foxpay
Foxpay
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Центробанк Литвы 22 ноября распространил пресс-релиз, в котором сообщил о лишении лицензии Foxpay за грубые и систематические нарушения в сфере превенции отмывания денег и финансирования террористов.

После этого решения Foxpay не может осуществлять никакие финансовые операции.

После принятия этого решения ЦБ, Foxpay не позже чем в течение 5 дней должен информировать своих клиентов о порядке расчета с ними. Клиенты, которые держат деньги на счетах в этой компании, чтобы вернуть их должны напрямую обращаться в Foxpay. Деньги клиентам должны вернуть на указанные ими счета.

ЦБ подчеркивает, что недочеты и нарушения в деятельности Foxpay зафиксированы во всех сферах деятельности компании, которые были проверены.

В первую очередь, глава Foxpay Ева Тринкунайте не отвечает требованиям закона к акционерам компаний. Кроме того, Foxpay нарушила правила превенции отмывания денег и финансирования террористов.

Установленные нарушения ЦБ оценил, как грубые.

ЦБ начал внеплановую проверку Foxpay в марте этого года. Деятельность компании была ограничена в июле.

Foxpay получила лицензию электронных денег в сентябре 2017 г. В 2022 г. компанию приобрела ее нынешний акционер.

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