Центробанк Литвы упразднил лицензию Foxpay

После этого решения Foxpay не может осуществлять никакие финансовые операции.
После принятия этого решения ЦБ, Foxpay не позже чем в течение 5 дней должен информировать своих клиентов о порядке расчета с ними. Клиенты, которые держат деньги на счетах в этой компании, чтобы вернуть их должны напрямую обращаться в Foxpay. Деньги клиентам должны вернуть на указанные ими счета.
ЦБ подчеркивает, что недочеты и нарушения в деятельности Foxpay зафиксированы во всех сферах деятельности компании, которые были проверены.
В первую очередь, глава Foxpay Ева Тринкунайте не отвечает требованиям закона к акционерам компаний. Кроме того, Foxpay нарушила правила превенции отмывания денег и финансирования террористов.
Установленные нарушения ЦБ оценил, как грубые.
ЦБ начал внеплановую проверку Foxpay в марте этого года. Деятельность компании была ограничена в июле.
Foxpay получила лицензию электронных денег в сентябре 2017 г. В 2022 г. компанию приобрела ее нынешний акционер.