Центробанк Литвы упразднил лицензию Foxpay

После принятия этого решения ЦБ, Foxpay не позже чем в течение 5 дней должен информировать своих клиентов о порядке расчета с ними. Клиенты, которые держат деньги на счетах в этой компании, чтобы вернуть их должны напрямую обращаться в Foxpay. Деньги клиентам должны вернуть на указанные ими счета.