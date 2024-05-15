Центробанк Литвы расследует повышение расценок банком SEB

"Мы проводим оценку, интенсивно общаемся с банком. Если выясним, что действия банка не отвечают требованиям законодательных актов или представляют угрозу интересам клиентов банка, то ЦБ будет решать вопрос дальнейших действий. Нельзя балансировать на грани нарушения прав потребителей финансовых услуг", – сказал глава ЦБ Гедиминас Шимкус.
"Мы также оцениваем необходимость изменения законов и будет предлагать такие перемены", – заметил он.
ЦБ напоминает жителям, что клиент несогласный с изменениями условий поставки услуг, предложенными банком, имеет право без каких-либо последствий расторгнуть договор до того, как поправки вступят в силу.
Более подходящий пакет услуг клиент может найти и в своем банке или же перейти в другой банк.
ЦБ отмечает, что что в секторе предоставления финансовых услуг в Литве конкуренция большая – эти услуги предоставляют 18 банков и 60 кредитных уний и других учреждений.
Если потребителю не подходят предложения участников рынка, то он может выбрать услугу регулируемой ЦБ корзины услуг. В нее входит бесплатное обналичивание не менее 550 евро в месяц, не менее 10 переводов в месяц. Такой пакет/корзина услуг стоит не больше 1,47, евро в месяц, для малоимущих – 0,73 евро.