Центробанк Литвы расследует повышение расценок банком SEB

"Мы проводим оценку, интенсивно общаемся с банком. Если выясним, что действия банка не отвечают требованиям законодательных актов или представляют угрозу интересам клиентов банка, то ЦБ будет решать вопрос дальнейших действий. Нельзя балансировать на грани нарушения прав потребителей финансовых услуг", – сказал глава ЦБ Гедиминас Шимкус.

"Мы также оцениваем необходимость изменения законов и будет предлагать такие перемены", – заметил он.

ЦБ напоминает жителям, что клиент несогласный с изменениями условий поставки услуг, предложенными банком, имеет право без каких-либо последствий расторгнуть договор до того, как поправки вступят в силу.

Более подходящий пакет услуг клиент может найти и в своем банке или же перейти в другой банк.