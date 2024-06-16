Центробанк Литвы: портфель кредитных уний вырос, но темпы кредитования – замедлились

По данным Центробанка на 1 апреля, кредитные унии предоставили своим членам и ассоциированным членам кредиты на сумму 1 081,6 млн евро, из которых большую часть (736,8 млн евро) составили кредиты физическим лицам. С начала года чистая стоимость выданных кредитов выросла на 17,3 млн евро, или на 1,6 проц.

„На это влияет замедление экономической деятельности, рост процентных ставок по кредитам и проблемы, связанные с геополитическими факторами. В этих условиях обеспечение надлежащего управления кредитными рисками и укрепление капитала сохраняют свою актуальность“, – говорит директор Департамента банковского и страхового надзора Центробанка Литвы Рената Багдонене.

По данным Центробанка Литвы, в первом квартале 2024 г. сектор кредитных уний заработал 4,8 млн евро. прибыли. Также увеличился и объем кредитов из групп повышенного риска, выросло количество просроченных кредитов и кредитов с повышенным риском.

За отчетный период доля кредитов, отнесенных к группам повышенного риска (IV и V), составила 12,8 проц. общего кредитного портфеля (по аудированным данным на 31 декабря 2023 г. – 11,8 проц.). Объем кредитов с просрочкой более чем на 60 дней вырос с 24,5 млн евро до 38,2 млн евро., а их доля составляет от 2,3 до 3,5 проц.

В первом квартале 2024 г. активы сектора кредитных уний выросли на 1,5 проц. и по состоянию на 1 апреля составили 1427,7 млн евро, или 2,3 проц. активов банковского сектора. Активы кредитных уний выросли за счет увеличения срочных вкладов и положительных изменений в собственном капитале.