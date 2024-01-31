Центробанк Литвы: пенсионная система надежна, а случай с BaltCap – исключительный

BaltCap не является пенсионным фондом. Это компания по управлению альтернативными инвестициями, зарегистрированная в Эстонии и контролируемая эстонскими надзорными органами, поэтому расследование проводят эстонские учреждения по надзору за финансовым рынком, а также правоохранительные органы Литвы и Европы.

Кроме того, BaltCap не является организацией, поднадзорной Банку Литвы. Известно, что среди участников финансового рынка Литвы в Инфраструктурный фонд под управлением BaltCap инвестировали SEB investicijų valdymas и Swedbank investicijų valdymas. Также известно, что предполагаемое хищение повлияло на пенсионные фонды под управлением последних не только в Литве, но и в других странах Балтии.