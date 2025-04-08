Центробанк Литвы оштрафовал Revolut Bank на 3,5 млн евро

Как поясняет ЦБ, нарушение было выявлено в ходе плановой проверки, в результате которой были установлены нарушения и недостатки в сфере надзора за деловыми отношениями и транзакциями – Revolut не всегда надлежаще идентифицировал подозрительные денежные транзакции или сделки, совершаемые клиентами.

По данным ЦБ, Revolut Bank обратился в Центробанк Литвы с просьбой заключить административное соглашение.

В самом Revolut заявляют, что немедленно приступят к устранению недостатков, выявленных Центробанком.