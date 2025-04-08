Центробанк Литвы оштрафовал Revolut Bank на 3,5 млн евро

Как поясняет ЦБ, нарушение было выявлено в ходе плановой проверки, в результате которой были установлены нарушения и недостатки в сфере надзора за деловыми отношениями и транзакциями – Revolut не всегда надлежаще идентифицировал подозрительные денежные транзакции или сделки, совершаемые клиентами.
По данным ЦБ, Revolut Bank обратился в Центробанк Литвы с просьбой заключить административное соглашение.
В самом Revolut заявляют, что немедленно приступят к устранению недостатков, выявленных Центробанком.
„Мы стремимся к самым высоким комплаенс-стандартам, сотрудничаем с Центробанком Литвы и немедленно приступаем к устранению выявленных процессуальных недостатков. Мы продолжаем инвестировать, чтобы иметь самые лучшие на рынке инструменты контроля финансовых преступлений“, — заявила компания в комментарии для Elta.
По данным финансового учреждения, в ходе проверки ЦБ не было выявлено фактических случаев отмывания денег, а выводы проверки касаются доработки существующего внутреннего контроля.
Приняв во внимание тот факт, что Revolut Bank признал выявленные нарушения и по собственной инициативе принял меры по их устранению, ЦБ принял решение заключить административное соглашение.
Институт административных соглашений предоставляет возможность участникам финансового рынка обращаться в ЦБ в процессе применения санкций и совместными усилиями искать компромиссы.
Размер штрафа был рассчитан исходя из годового валового дохода компании Revolut Holdings Europe, управляющей Revolut, который в 2023 году составил 929 млн евро.
Согласно действующим правовым актам, нарушение Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма наказывается штрафом в размере до 10 проц. годового валового дохода – следовательно, штраф в размере 3,5 млн евро составляет 0,38 проц. дохода банка.