Центробанк Литвы ограничил деятельность Kevin EU

В решении сказано, что Kevin EU больше чем на пять месяцев опаздывает с предоставлением финансового отчета, поэтому не может выполнять свои обязательства перед кредиторами, обеспечить преемственность деятельности. По этой причине Центробанк Литвы, оценив полученную информацию, установил, что возникла угроза стабильной и надежной деятельности Kevin EU и интересам его клиентов.