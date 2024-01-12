Центробанк Литвы обеспечит максимальную защиту интересов своих клиентов

Это предусмотрено подписанным в пятницу соглашением.
"Центробанк Литвы заботится о защите прав потребителей в сфере финансовых услуг, поэтому нам важно тесно сотрудничать и обмениваться информацией с ГСЗПП, которая защищает их права в других областях. Объединив наши усилия и компетенцию, мы сможем эффективнее помогать потребителям и продолжить поиск конструктивных решений с участниками финансового рынка", – заявил председатель правления Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус.
"У нас общая цель — чтобы потребитель был защищен и уверен в себе. Следовательно, более тесное межведомственное сотрудничество позволит обмениваться опытом, совершенствовать процедуры разрешения споров, формировать общую практику", – говорит директор ГСЗПП Года Алексайте.
Учреждения договорились активно обмениваться информацией и лучшими практиками по рассмотрению жалоб и споров потребителей, другим вопросам защиты их прав, делиться знаниями о факторах риска и международной практике.
Также было решено повысить уровень просвещения потребителей посредством совместных инициатив, связанных с финансовыми решениями, продуктами и услугами, округлением наличных расчетов.
Центробанк Литвы в среднем в год получает около 1,8 тыс. жалоб потребителей и рассматривает более 600 споров. Большинство жалоб потребителей приходится на поставщиков платежных услуг.
В целях улучшения пользовательского опыта Центробанк Литвы изучает споры и жалобы жителей, обобщает наиболее частые проблемы участников финансового рынка, приводит примеры передовой практики, выражает ожидания и дает рекомендации.