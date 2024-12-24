2024.12.24 16:22

Центробанк Литвы напоминает: в праздничный период обычные переводы осуществляться не будут

 
ru.DELFI.lt
Bankai
Bankai
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Центробанк Литвы обращает внимание пользователей, что в праздничный период мгновенные платежи будут осуществляться в обычном режиме. Согласно пресс-релизу, большинство жителей, пользующихся платежными услугами, смогут осуществить мгновенный платеж на счет в другом банке или учреждении электронных денег (EPĮ) за несколько секунд.

Клиентам, делающим обычные платежи, следует учитывать, что они не будут выполнены 25, 26 декабря и 1 января. Также переводы в другой банк во второй половине дня 24 и 31 декабря (конкретное время определяют банки), будут выполнены 27 декабря и 2 января соответственно.

Мгновенные платежи, предоставляемые большинством банков и других поставщиков платежных услуг, действующих в Литве, будут осуществляться в обычном режиме – в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю. При инициировании мгновенного платежа необходимо обратить внимание на информацию, предоставляемую банком при заполнении данных перевода, и при необходимости отметить его как мгновенный.

В праздничный период возможны переводы между счетами внутри банка или EPĮ, платежи по картам в физических точках продаж и интернете, платежи в электронной торговле будут осуществляться в обычном режиме, жители также смогут снимать деньги в банкоматах, пользоваться онлайн-банкингом и умными приложениями.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии