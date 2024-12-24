Центробанк Литвы напоминает: в праздничный период обычные переводы осуществляться не будут

Клиентам, делающим обычные платежи, следует учитывать, что они не будут выполнены 25, 26 декабря и 1 января. Также переводы в другой банк во второй половине дня 24 и 31 декабря (конкретное время определяют банки), будут выполнены 27 декабря и 2 января соответственно.

Мгновенные платежи, предоставляемые большинством банков и других поставщиков платежных услуг, действующих в Литве, будут осуществляться в обычном режиме – в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю. При инициировании мгновенного платежа необходимо обратить внимание на информацию, предоставляемую банком при заполнении данных перевода, и при необходимости отметить его как мгновенный.