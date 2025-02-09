Центр управления кризисами: после отключения от БРЭЛЛ в интернете бесчинствуют боты

„Администраторам социальных сетей рекомендуется активизировать модерирование. Особенно это касается администраторов СМИ. У нас есть подозрения, что бесчинствуют боты, оставляющие комментарии с российским нарративом. Мы видим такие комментарии под записями разных СМИ в фейсбуке“, – сказал главный советник НЦУК Дарюс Бута.
„Мы рекомендуем следить за тем, что происходит в комментариях. Если есть подозрения на засилье российских ботов, стоит почистить комментарии“, – призвал он.
Бута сказал, что в целом после отключения от БРЭЛЛ в Литве достаточно спокойно. Были отдельные инциденты - некоторые компании по ошибке распространили неверную информацию.
„Мы повысили уровень бдительности, готовы реагировать на разные провокации. (…) Что касается информационных инцидентов, то в Литве ситуация достаточно спокойная. Было несколько незначительных инцидентов, однако их удалось быстро решить вместе с частными компаниями“, – сказал Бута.
„На эти случаи компании отреагировали, по крайней мере по нынешней информации, каких-то преднамеренных действий не было. Поэтому мы рады успешному течению синхронизации и подготовке наших ведомстви компаний“, – прибавил он.
В субботу утром страны Балтии отключили свои электросистемы от энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Литва - Латвия). Литва, Латвия и Эстония в первый раз испытывают действие системы в островном (изолированном режиме).
Новый этап в Литвовской эмнергетике начался в 9 ч., когда операторы систем стран Балтии Litgrid, AST и Elering отключили энергические системы своих стран от российской IPS/UPS или кольца БРЭЛЛ, которое больше не существует.
В воскресенье Литва синхронизирует свои сети с континентальной Европой.
Весь процесс синхронизации стоил почти 1,6 млрд. евро, из них 1,2 млрд. евро, или 75%, расходов покрыл Евросоюз.