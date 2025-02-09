Центр управления кризисами: после отключения от БРЭЛЛ в интернете бесчинствуют боты

„Администраторам социальных сетей рекомендуется активизировать модерирование. Особенно это касается администраторов СМИ. У нас есть подозрения, что бесчинствуют боты, оставляющие комментарии с российским нарративом. Мы видим такие комментарии под записями разных СМИ в фейсбуке“, – сказал главный советник НЦУК Дарюс Бута.

„Мы рекомендуем следить за тем, что происходит в комментариях. Если есть подозрения на засилье российских ботов, стоит почистить комментарии“, – призвал он.

Бута сказал, что в целом после отключения от БРЭЛЛ в Литве достаточно спокойно. Были отдельные инциденты - некоторые компании по ошибке распространили неверную информацию.