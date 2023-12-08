Центр регистров: за этот год в Литве было зарегистрировано более 100 000 объектов недвижимости

"Осень не принесла оживления рынку сделок с недвижимостью. Как можно было прогнозировать, нынешний год по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью отстанет от прошлого года примерно на 15% (…)", - говорит аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.
За одиннадцать месяцев этого года по всей Литве было зарегистрировано 102,7 тыс. объектов недвижимости, переданных посредством сделок купли-продажи – на 14,1% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года, когда было зарегистрировано почти 120 тыс. продаж объектов недвижимости.
Только в ноябре зарегистрировано 8,2 тыс. продаж объектов недвижимости, что на 14,6% меньше октября прошлого года (9,6 тыс.) и на 16,3% меньше октября текущего года (9,8 тыс.).
По данным Центра регистров, в этом году по всей стране зарегистрировано 27,8 тыс. продаж квартир – на 12,2% меньше, чем год назад, когда за одиннадцать месяцев было зарегистрировано 31,7 тыс. продаж квартир.
Только в ноябре текущего года зарегистрировано 2 200 сделок с квартирами, или на 13,1% меньше, чем в ноябре 2022 года, и на 16,7% меньше, чем в октябре текущего года.
В Вильнюсе в этом году зарегистрировано почти 9,6 тыс. продаж квартир, или на 10,5% меньше, чем год назад, в Каунасе – почти 4 тыс. (на 6,7% меньше), в Клайпеде – почти 2,5 тыс. (на 8,5% меньше).
За одиннадцать месяцев текущего года в Литве также было зарегистрировано 9,8 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 20,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было зарегистрировано 12,3 тыс. продаж домов.
В ноябре было зарегистрировано 758 продаж домов, что на 21,2% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 23,6% меньше, чем в октябре этого года.
В этом году по стране также зарегистрировано 49,1 тыс. смен собственников земельных участков – на 14,8% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года, когда было зарегистрировано 57,6 тыс. сделок с земельными участками.