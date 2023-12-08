Центр регистров: за этот год в Литве было зарегистрировано более 100 000 объектов недвижимости

"Осень не принесла оживления рынку сделок с недвижимостью. Как можно было прогнозировать, нынешний год по количеству зарегистрированных сделок с недвижимостью отстанет от прошлого года примерно на 15% (…)", - говорит аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

За одиннадцать месяцев этого года по всей Литве было зарегистрировано 102,7 тыс. объектов недвижимости, переданных посредством сделок купли-продажи – на 14,1% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года, когда было зарегистрировано почти 120 тыс. продаж объектов недвижимости.

Только в ноябре зарегистрировано 8,2 тыс. продаж объектов недвижимости, что на 14,6% меньше октября прошлого года (9,6 тыс.) и на 16,3% меньше октября текущего года (9,8 тыс.).

По данным Центра регистров, в этом году по всей стране зарегистрировано 27,8 тыс. продаж квартир – на 12,2% меньше, чем год назад, когда за одиннадцать месяцев было зарегистрировано 31,7 тыс. продаж квартир.