Центр регистров: в этом году в Литве зарегистрировано на 3,5% меньше сделок с недвижимостью

„Сентябрь стал еще одним месяцем умеренного оптимизма на рынке сделок с недвижимостью. Глядя на итоги последних месяцев, можно сказать, что рынку удалось оттолкнуться от дна, зафиксированного в начале года. Если подобные тенденции сохранятся, разрыв от количества сделок в 2023 году будет не таким большим, как указывают данные за первое полугодие этого года“, - цитируется в сообщении аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

По данным Центра регистров, только в сентябре зарегистрировано 10,3 тыс. смен собственников недвижимости – на 7,8 проц. больше, чем в сентябре прошлого года (9,6 тыс. объектов недвижимости), но на 0,7 проц. меньше, чем в августе этого года (10,4 тыс. объектов недвижимости).

По данным центра, по всей стране в этом году зарегистрировано 21,6 тыс. продаж квартир – на 5,8 проц. меньше, чем в январе-сентябре 2023 года (22,9 тыс. сделок). Только в сентябре владельцев сменили почти 2,7 тыс. квартир – на 5,5 проц. больше, чем в сентябре прошлого года (2,5 тыс. квартир), но на 3,4 проц. меньше, чем в августе этого года (2,7 тыс. квартир).

В Вильнюсе за три квартала этого года зарегистрировано 7,1 тыс. продаж квартир, или на 9,4 проц. меньше, чем в январе-сентябре 2023 года, в Каунасе – 3,2 тыс. (на 3,5 проц. меньше), в Клайпеде – почти 2 тыс. (на 5,8 проц. меньше).