Центр регистров: в этом году в Литве зарегистрировано на 3,5% меньше сделок с недвижимостью

По данным Центра регистров, только в сентябре зарегистрировано 10,3 тыс. смен собственников недвижимости – на 7,8 проц. больше, чем в сентябре прошлого года (9,6 тыс. объектов недвижимости), но на 0,7 проц. меньше, чем в августе этого года (10,4 тыс. объектов недвижимости).
„Сентябрь стал еще одним месяцем умеренного оптимизма на рынке сделок с недвижимостью. Глядя на итоги последних месяцев, можно сказать, что рынку удалось оттолкнуться от дна, зафиксированного в начале года. Если подобные тенденции сохранятся, разрыв от количества сделок в 2023 году будет не таким большим, как указывают данные за первое полугодие этого года“, - цитируется в сообщении аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.
По данным центра, по всей стране в этом году зарегистрировано 21,6 тыс. продаж квартир – на 5,8 проц. меньше, чем в январе-сентябре 2023 года (22,9 тыс. сделок). Только в сентябре владельцев сменили почти 2,7 тыс. квартир – на 5,5 проц. больше, чем в сентябре прошлого года (2,5 тыс. квартир), но на 3,4 проц. меньше, чем в августе этого года (2,7 тыс. квартир).
В Вильнюсе за три квартала этого года зарегистрировано 7,1 тыс. продаж квартир, или на 9,4 проц. меньше, чем в январе-сентябре 2023 года, в Каунасе – 3,2 тыс. (на 3,5 проц. меньше), в Клайпеде – почти 2 тыс. (на 5,8 проц. меньше).
В этом году в Литве зарегистрировано почти 8 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 1,2 проц. меньше, чем в январе-сентябре 2023 года, когда было зарегистрировано 8 тыс. продаж домов. Только за сентябрь владельцев сменили почти 1000 домов – на 3,2 проц. больше, чем в сентябре прошлого года, но на 9,2 проц. меньше, чем в августе этого года (почти 1,1 тыс. домов).
За девять месяцев текущего года по стране также зарегистрировано 39,4 тыс. смен собственников земельных участков – на 3,3 проц. меньше, чем за соответствующий период прошлого года, когда было зарегистрировано 40,7 тыс. сделок с земельными участками. Только в сентябре зарегистрировано 5,1 тыс. сделок с земельными участками, что на 11,3 проц. больше, чем в сентябре прошлого года (4,6 тыс. земельных участков) и на 3,3 проц. больше, чем в августе текущего года (4,9 тыс. земельных участков).