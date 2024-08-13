Центр регистров: в этом году в Литве зарегистрировано 61 200 сделок с недвижимостью

В этом году в стране зарегистрировано 16,2 тыс. продаж квартир – на 9,1 проц. меньше, чем в январе-июле 2023 года, когда было зарегистрировано 17,9 тыс. сделок с квартирами. Только в июле хозяев сменили 2,5 тыс. квартир – на 10,8 проц. больше, чем в июле прошлого года (2,3 тыс. квартир) и на 3,8 проц. больше, чем в июне текущего года (2,4 тыс.).

По данным Центра регистров, только в июле этого года зарегистрировано 10,3 тыс. смен собственников недвижимости – на 13,2 проц. больше, чем в июле прошлого года (соответственно 9,1 тыс. объектов недвижимости) и на 7,1 проц. больше, чем в июне этого года (9,6 тыс.).

„Насколько более высокая активность была зафиксирована в этом году только в мае. С одной стороны, середина лета у многих ассоциируется с отпуском, но возросшее количество сделок с недвижимостью, пусть и незначительное, показывает, что рынок не расслабляется“, - цитируется в сообщении аналитик данных Центра регистров Паулюс Рудзкис.

В Вильнюсе в этом году зарегистрировано 5,3 тыс. продаж квартир, или на 13,4 проц. меньше, чем в январе-июле 2023 года, в Каунасе – 2,4 тыс. (на 5,9 проц. меньше), в Клайпеде – 1,4 тыс. (на 17,5 проц. меньше).

В этом году в Литве также зарегистрировано 5,9 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 3,2 проц. меньше, чем в январе-июле 2023 года, когда было зарегистрировано 6,1 тыс. продаж домов. Только за июль сменилось почти 1100 домовладельцев – на 10,9 проц. больше, чем в июле прошлого года (950 домов) и на 9,4 проц. больше, чем в июне текущего года (960 домов).