Центр регистров: финансовые отчеты в этом году уже предъявили 25 000 компаний и организаций

Как указывается в сообщении, финансовую отчетность за 2023 год за первые три месяца этого года уже предъявили почти 25 тыс. компаний и организаций. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в период с января по март свою финансовую отчетность за 2022 год предъявили около 18,5 тыс. компаний и организаций.