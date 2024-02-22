Центр реестров: в Литве жилье чаще приобретают граждане, у которых оно уже есть

По данным ЦР, на сегодняшний день в Литве около 1,18 млн граждан или семей владеют хотя бы одним жильем.
Как показал анализ данных, за последние несколько лет замедлился рост числа граждан или семей, владеющих хотя бы одним жильем, – пять лет назад число таких лиц увеличивалось примерно на 4,5 тыс. в год, при этом в прошлом, 2023, году – уже менее чем на тысячу. При этом число граждан или семей, владеющих двумя и более жилищами, ежегодно увеличивается примерно на 10 тысяч.
"Глядя на эту статистику, можно утверждать, что теоретически 9 из 10 новых жилищ достались людям, которые уже владеют хотя бы одной квартирой или домом, и только в одном из десяти случаев – лицу или семье, для которых это первое жилье (...)", – говорит аналитик данных ЦР Паулюс Рудзкис.
По его словам, о росте числа так называемых "коллекционеров" жилья свидетельствует и тот факт, что с каждым годом сокращается количество граждан или семей, владеющих единственным жильем. В последнее время число таких лиц ежегодно сокращается в среднем на 6 тыс., а за один лишь прошлый год – почти на 7,5 тыс.
Сообщается, что в настоящее время в Литве единственным жильем владеют 815,5 тыс. граждан или семей. Для сравнения, пять лет назад таких граждан или семей было 845 тыс.
По подсчетам ЦР, в настоящее время владельцами двух квартир являются около 263 тыс. граждан или семей – это на 9 проц. больше, чем пять лет назад, когда таких граждан или семей было 242 тыс., владельцами трех квартир являются 72,5 тыс. семей или граждан, что на 24 проц. больше, чем 5 лет назад (58,4 тыс.), четырех квартир – 19,4 тыс., что на 44 проц. больше, чем 5 лет назад (13,5 тыс.), а пятью и более квартирами владеют 6,2 тыс., что на 68 проц. больше, чем 5 лет назад (3,7 тыс.).
"Несмотря на замедлившийся в прошлом году рост числа так называемых "коллекционеров" квартир и домов, он по-прежнему остается относительно высоким и превысил 8 тысяч. Такой рост свидетельствует о том, что, несмотря на все экономические и геополитические вызовы, литовцы охотно вкладывают средства в жилую недвижимость (...)", – говорит П. Рудзкис.
По данным ЦР, в прошлом году количество сделок с жилой недвижимостью упало до невиданного более чем за 5 лет уровня – в 2023 году было зарегистрировано 30,4 тыс. сделок купли-продажи квартир (почти на 12 проц. меньше, чем в 2022 г.) и 10,7 тыс. сделок купли-продажи жилых домов (на 20 проц. меньше).