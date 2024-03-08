Центр реестров: пока не видно никаких признаков восстановления рынка недвижимости

За первые два месяца этого года по всей Литве было зарегистрировано 13 500 объектов недвижимости, переданных по сделкам купли-продажи, что 10,1% меньше, чем в январе-феврале 2023 г., когда было зарегистрировано 15 000 таких сделок. Только за февраль было зарегистрировано почти 7000 сделок по смене владельцев недвижимости – что на 7,2% меньше, чем в феврале прошлого года (7500 объектов недвижимости), но на 7,4% больше, чем в январе текущего года (6500 объектов недвижимости).

"Несмотря на то, что в этом году в феврале было 29 дней, все равно это самый короткий месяц в году. Тем не менее, количество зарегистрированных сделок по смене владельцев объектов недвижимости было несколько выше, чем в январе. Если сравнивать только февральские месяцы, то последний зимний месяц этого года по количеству зарегистрированных квартир или домов также был самым скромным за последние несколько лет", – цитируется аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис в пресс-релизе.

В этом году по всей стране зарегистрировано 3800 сделок купли-продажи квартир, что на 11,4% меньше, чем в январе-феврале 2023 г., когда было зарегистрировано 4300 сделок с квартирами. Только за февраль владельцев сменили 2000 квартир, что на 10,7% меньше, чем в феврале прошлого года (2300 квартир), но на 13,1% больше, чем в январе этого года (1800 квартир).

В этом году в Вильнюсе зарегистрировано почти 1300 сделок купли-продажи квартир, или на 16,5% меньше, чем в январе-феврале 2023 г., в Каунасе – почти 560 (меньше на 10,6%), в Клайпеде – почти 330 (меньше на 7,6%).