Центр реестров: общая стоимость зарегистрированной в Литве недвижимости – 202 млрд евро

Как сообщает ЦР, в ближайшие две недели по всей стране пройдет открытое обсуждение документов массовой оценки, к участию в котором приглашается общественность и муниципалитеты с возможностью высказать свои комментарии и отзывы. По сравнению с прошлым годом стоимость недвижимости в целом по стране выросла на 8 проц. Из вышеупомянутых 202 млрд евро, 158 млрд евро – это стоимость построек, 44 млрд евро – стоимость земельных участков.
За год среднерыночная стоимость жилых зданий выросла на 5–8 проц., а постройки другого назначения подорожали примерно на 10 проц. Средняя рыночная стоимость земельных участков в стране за год выросла примерно на 9 проц.: жилые территории – на 8 проц., цены на земельные участки любительского садоводства выросли на 10 проц., земли сельскохозяйственного назначения – на 9 проц., земли промышленного и складского назначения и коммерческого назначения – на 8 проц.
Всего в этом году оценщики Центра реестров провели оценку более 6,9 млн единиц построек и земельных участков.
Центр реестров ежегодно проводит массовую оценку недвижимости Литвы для государственных нужд. Ежегодно пересчитываемая среднерыночная стоимость построек и земельных участков не реже одного раза в 5 лет приравнивается к налоговым стоимостям, от которых рассчитываются налоги.
В результате такого приравнивания текущая налоговая стоимость построек действует с 1 января 2021 г., а для земельных участков – с 1 января 2023 г. Очередной перерасчет налоговой стоимости построек будет проведен в следующем, 2025, году и вступит в силу 1 января 2026 г.