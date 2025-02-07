Центр реестров: год на рынке недвижимости начался активнее обычного

„Результат за январь этого года аналогичен тому, который мы зафиксировали во второй половине прошлого года. Это свидетельствует о том, что рынок инертен и активизация прошлогоднего рынка продолжается“, – цитируется в сообщении аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис.

„Глядя исторически, первый месяц этого года был более активным по сравнению с историческими январскими данными, и ему всего на несколько сотен сделок не хватило до рекордного результата 2021 года“, — добавляет он.

По данным Центра реестров, в январе этого года по всей Литве было зарегистрировано 9,3 тыс. объектов недвижимости, переуступленных по сделкам купли–продажи, что на 43,3 проц. больше, чем в первом месяце 2024 года.