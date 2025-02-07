Центр реестров: год на рынке недвижимости начался активнее обычного

„Результат за январь этого года аналогичен тому, который мы зафиксировали во второй половине прошлого года. Это свидетельствует о том, что рынок инертен и активизация прошлогоднего рынка продолжается“, – цитируется в сообщении аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис.
„Глядя исторически, первый месяц этого года был более активным по сравнению с историческими январскими данными, и ему всего на несколько сотен сделок не хватило до рекордного результата 2021 года“, — добавляет он.
По данным Центра реестров, в январе этого года по всей Литве было зарегистрировано 9,3 тыс. объектов недвижимости, переуступленных по сделкам купли–продажи, что на 43,3 проц. больше, чем в первом месяце 2024 года.
„Январь на рынке сделок с недвижимостью является как правило наименее активным месяцем в году. Рост количества сделок в этом году выглядит впечатляюще, однако следует помнить, что в январе 2024 года отмечалась самая низкая активность на рынке за последние 8 лет“, – сказал П. Рудзкис.
По оценкам, в этом году по всей стране уже зарегистрировано 2,5 тыс. сделок купли-продажи квартир. Кроме того, в январе в Литве было зарегистрировано также 0,8 тыс. сделок купли-продажи индивидуальных жилых домов и 4,6 тыс. сделок по смене владельцев земельных участков.