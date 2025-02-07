2025.02.07 11:45

Центр реестров: год на рынке недвижимости начался активнее обычного

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Namo statybos
Namo statybos
ФОТО: Fotolia

Текущий год на отечественном рынке сделок с недвижимостью начался более активно, чем обычно в первый месяц года, и в январе сохранились такие же темпы, как и в конце прошлого года, сообщает Центр реестров после анализа информации об официальных сделках с недвижимостью.

„Результат за январь этого года аналогичен тому, который мы зафиксировали во второй половине прошлого года. Это свидетельствует о том, что рынок инертен и активизация прошлогоднего рынка продолжается“, – цитируется в сообщении аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис.

„Глядя исторически, первый месяц этого года был более активным по сравнению с историческими январскими данными, и ему всего на несколько сотен сделок не хватило до рекордного результата 2021 года“, — добавляет он.

По данным Центра реестров, в январе этого года по всей Литве было зарегистрировано 9,3 тыс. объектов недвижимости, переуступленных по сделкам купли–продажи, что на 43,3 проц. больше, чем в первом месяце 2024 года.

„Январь на рынке сделок с недвижимостью является как правило наименее активным месяцем в году. Рост количества сделок в этом году выглядит впечатляюще, однако следует помнить, что в январе 2024 года отмечалась самая низкая активность на рынке за последние 8 лет“, – сказал П. Рудзкис.

По оценкам, в этом году по всей стране уже зарегистрировано 2,5 тыс. сделок купли-продажи квартир. Кроме того, в январе в Литве было зарегистрировано также 0,8 тыс. сделок купли-продажи индивидуальных жилых домов и 4,6 тыс. сделок по смене владельцев земельных участков.

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