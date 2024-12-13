Цена праздника: ужин в сочельник – больше 100 евро, а встреча Нового года в СПА – около 1000 евро

Каунасское кафе G&D Bistro также предлагает блюда на Сочельник и Рождество. Традиционный ужин на человека стоит 35 евро (два салата, селедка, 4 рыбных блюда, крабовые палочки в тесте, пирожки с грибами, кисель, „слижики“). Такой ужин на четверых обойдется в 140 евро.

Ресторан Soul Kitchen Vilniuje предлагает ужин на Сочельник на 4-6 персон за 170 евро (много закусок из рыбы, бутерброды, корзинки, пирожки, рождественский пирог и кисель).

Каунасский ресторан Sala предлагает заказать ужин на Сочельник и рождественский обед. За 12 блюд („слижики“, маковое молоко, кисель, закуски из лосося и селедки, кусочки хека, салаты и т.д.) на 4 персоны придется заплатить 150 евро. Рождественский обед можно выбирать из четырех вариантов – одна порция стоит 16 евро на человека.

Предложений можно найти немало, цены тоже разные – от 30-40 евро на человека. Можно заказать и традиционные блюда и более хитроумные вариации. Есть и дорогие, но более сытные варианты.

Кафе Coffee Spells в Вильнюсе также предлагает ужин на Сочельник на 2-6 персон. Ужин состоит из 11 блюд. Его достаточно для двоих, но указано, что хватит и на детей. В качестве 12 блюда предлагают заказать „слижики“. Заказы на две персоны стоят 88 евро, на 6 человек - 254 евро.

Рождественское меню уже можно „собрать“ на свое усмотрение. Например, указано, что килограмм домашнего салата будет стоить 10 евро, столько же будет стоить килограмм салата из свежих овощей. Изделия из мяса - свиной карбонад или шея - уже будут стоить 20 евро за кг.

Например, каунасское кафе Pilnas samtis предлагает ужин на Сочельник стоит 65 евро на человека, однако весит этот заказ 1715 г. Вес напитков – 700 г.

Директор Bernelių užeigа Адас Язбутис сказал Delfi, что заказы на Сочельник остаются стабильными, есть определенный рост. Люди активно заказывают и блюда на дом. Многие заказчики - те же уже много лет.

„На Рождество в Вильнюсе и Каунасе мы предлагаем специальную музыкальную программу, поэтому немало людей решает праздновать Рождество не дома, а в ресторане“, – указал Язбутис.