Цена на зимний стеклоомыватель в Литве удивила водителей: канистра за 14 евро

„Несколько лет назад стеклоомыватель, не замерзающий при температуре -15 или -20 градусов, стоил 4-5 евро. Сейчас он стоит 8, 10 евро“, – писал вильнюсец Каролис.
На фотографиях, которые присылают читатели, видно, что за 4 л зимнего стеклоомывателя приходится платить 10 и даже почти 14 евро.
„Это жидкое золото“, – сказала читатель Delfi Йоланта.
Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии с ценами.
По содержанию видно, что базовые ингредиенты всех средств примерно те же: спирт, этиленгликоль, консерванты поверхностно-активные вещества (ПАО), отдушка и краситель.
Так сколько стоит зимний стеклоомыватель в ноябре?
На АЗС Orlen 10 ноября:
-20 4 л – 10.99; -20 2 л – 6.99 евро.
На АЗС Viada 20 ноября:
-25 4л – 10.99; -21 4 л – 13.95; -21 4 л – 13.95; -20 3 л – 9.50 евро.
В магазине Iki 12 ноября:
-25 4 л – 7.99 (4.79 евро с дисконтной картой); -21 4 л – 9.99 (5.99 евро с дисконтной картой); -15 4 л – 5.99 или 7.99 (с дисконтной картой 3.59 или 4.79) евро.
В том же Iki 20 ноября без скидок:
-15 4 л – 5.99–7.99; -21 4 л – 9.99 евро.
В магазине Rimi 15 ноября:
-20 4 л– 5.99, другого производителя – 3 л – 6.99 (с дисконтной картой – 4.99); -15 4 л – 4.99 евро.
В магазине Maxima 16 ноября:
-25 4 л– 6.99 (цены в день акции); -15 4 л – 5.49; -20 3 л – 4.99 (со скидкой 2.99) евро.
В магазине Norfa 19 ноября:
-25 4 л – 5.49-7.49; -15 4 л – 4.49-5.49 евро.
В магазине Lidl 15 ноября:
-20 4 л – 4.99 евро.
В э-магазине Senukai 20 ноября:
-21 4 л – 10.49 (со скидкой 7.99); -25 4 л – 9.89 (со скидкой 8.99) евро.
Представитель портала pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что причина такого колебания цен - от 4-6 до 10-14 евро - обуславливают бренды, а также аппетиты производителей и торговцев.
„Если бы вы спросили производителя, откуда такая цена, то они обязательно рассказали бы вам о том, что там есть какие-то добавки, поэтому цена выше или ниже. А если объяснять просто - в ценах отражены аппетиты производителей и торговцев. В некоторых случаях дешевле водку в бачок стеклоомывателя заливать“, – сказал Delfi Чепкаускас.
Правда, в скором времени водка уже не будет дешевой альтернативой - в э-магазинах она стоит 15-30 евро за литр, значит 4 литра обойдутся в 60-120 евро.
Однако, по словам представителя pricer.lt, зимний стеклоомыватель - сезонный товар, цена на который обусловлена временем года.
„Особенно, когда появляется первая грязь. Самые низкие цены на него будут весной, а на летний – осенью. Купите, поставьте в подвал и не морочьте себе голову. Ведь тенденция повторяется из года в год – первые партии перед выпадением снега пытаются продать как можно дороже. Потом делают скидки. А осенний период – самая страда. Вот, резко похолодало – заплати“, – прокомментировал Чепкаускас.