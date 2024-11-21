2024.11.21 07:18

Цена на зимний стеклоомыватель в Литве удивила водителей: канистра за 14 евро

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Žieminio langų apiplovimo skysčio kainos Lietuvoje lapkričio mėnesį
Žieminio langų apiplovimo skysčio kainos Lietuvoje lapkričio mėnesį
ФОТО: Delfi skaitytojų nuotr.

В редакцию Delfi пишут читатели, возмущенные ценами на зимний стеклоомыватель в Литве.

„Несколько лет назад стеклоомыватель, не замерзающий при температуре -15 или -20 градусов, стоил 4-5 евро. Сейчас он стоит 8, 10 евро“, – писал вильнюсец Каролис.

На фотографиях, которые присылают читатели, видно, что за 4 л зимнего стеклоомывателя приходится платить 10 и даже почти 14 евро.

„Это жидкое золото“, – сказала читатель Delfi Йоланта.

Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии с ценами.

По содержанию видно, что базовые ингредиенты всех средств примерно те же: спирт, этиленгликоль, консерванты поверхностно-активные вещества (ПАО), отдушка и краситель.

Так сколько стоит зимний стеклоомыватель в ноябре?

На АЗС Orlen 10 ноября:

-20 4 л – 10.99; -20 2 л – 6.99 евро.

Žieminis langų apiplovimo skystis degalinėje „Orlen“ lapkričio 10 dieną

На АЗС Viada 20 ноября:

-25 4л – 10.99; -21 4 л – 13.95; -21 4 л – 13.95; -20 3 л – 9.50 евро.

Žieminis automobilio langų apiplovimo skystis parduotuvėje degalinėje Viada lapkričio 20 dieną

В магазине Iki 12 ноября:

-25 4 л – 7.99 (4.79 евро с дисконтной картой); -21 4 л – 9.99 (5.99 евро с дисконтной картой); -15 4 л – 5.99 или 7.99 (с дисконтной картой 3.59 или 4.79) евро.

Žieminis automobilio langų apiplovimo skystis parduotuvėje IKI lapkričio 12 dieną

В том же Iki 20 ноября без скидок:

-15 4 л – 5.99–7.99; -21 4 л – 9.99 евро.

Žieminio langų apiplovimo skysčio kainos parduotuvėje „Iki“ lapkričio 20 dieną

В магазине Rimi 15 ноября:

-20 4 л– 5.99, другого производителя – 3 л – 6.99 (с дисконтной картой – 4.99); -15 4 л – 4.99 евро.

Žieminis automobilio langų apiplovimo skystis parduotuvėje Rimi lapkričio 15 dieną

В магазине Maxima 16 ноября:

-25 4 л– 6.99 (цены в день акции); -15 4 л – 5.49; -20 3 л – 4.99 (со скидкой 2.99) евро.

Žieminis automobilio langų apiplovimo skystis parduotuvėje Maxima lapkričio 16 dieną

В магазине Norfa 19 ноября:

-25 4 л – 5.49-7.49; -15 4 л – 4.49-5.49 евро.

Žieminis automobilio langų apiplovimo skystis parduotuvėje Norfa lapkričio 19 dieną

В магазине Lidl 15 ноября:

-20 4 л – 4.99 евро.

Žieminis automobilio langų apiplovimo skystis parduotuvėje Lidl lapkričio 15 dieną

В э-магазине Senukai 20 ноября:

-21 4 л – 10.49 (со скидкой 7.99); -25 4 л – 9.89 (со скидкой 8.99) евро.

Žieminis langų apiplovimo skystis Senukų internetinėje parduotuvėje

Представитель портала pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что причина такого колебания цен - от 4-6 до 10-14 евро - обуславливают бренды, а также аппетиты производителей и торговцев.

„Если бы вы спросили производителя, откуда такая цена, то они обязательно рассказали бы вам о том, что там есть какие-то добавки, поэтому цена выше или ниже. А если объяснять просто - в ценах отражены аппетиты производителей и торговцев. В некоторых случаях дешевле водку в бачок стеклоомывателя заливать“, – сказал Delfi Чепкаускас.

Petras Čepkauskas

Правда, в скором времени водка уже не будет дешевой альтернативой - в э-магазинах она стоит 15-30 евро за литр, значит 4 литра обойдутся в 60-120 евро.

Однако, по словам представителя pricer.lt, зимний стеклоомыватель - сезонный товар, цена на который обусловлена временем года.

„Особенно, когда появляется первая грязь. Самые низкие цены на него будут весной, а на летний – осенью. Купите, поставьте в подвал и не морочьте себе голову. Ведь тенденция повторяется из года в год – первые партии перед выпадением снега пытаются продать как можно дороже. Потом делают скидки. А осенний период – самая страда. Вот, резко похолодало – заплати“, – прокомментировал Чепкаускас.

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