Цена на зимний стеклоомыватель в Литве удивила водителей: канистра за 14 евро

По содержанию видно, что базовые ингредиенты всех средств примерно те же: спирт, этиленгликоль, консерванты поверхностно-активные вещества (ПАО), отдушка и краситель.

На фотографиях, которые присылают читатели, видно, что за 4 л зимнего стеклоомывателя приходится платить 10 и даже почти 14 евро.

„Несколько лет назад стеклоомыватель, не замерзающий при температуре -15 или -20 градусов, стоил 4-5 евро. Сейчас он стоит 8, 10 евро“, – писал вильнюсец Каролис.

В том же Iki 20 ноября без скидок:

-25 4 л – 7.99 (4.79 евро с дисконтной картой); -21 4 л – 9.99 (5.99 евро с дисконтной картой); -15 4 л – 5.99 или 7.99 (с дисконтной картой 3.59 или 4.79) евро.

Представитель портала pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что причина такого колебания цен - от 4-6 до 10-14 евро - обуславливают бренды, а также аппетиты производителей и торговцев.

„Если бы вы спросили производителя, откуда такая цена, то они обязательно рассказали бы вам о том, что там есть какие-то добавки, поэтому цена выше или ниже. А если объяснять просто - в ценах отражены аппетиты производителей и торговцев. В некоторых случаях дешевле водку в бачок стеклоомывателя заливать“, – сказал Delfi Чепкаускас.

Правда, в скором времени водка уже не будет дешевой альтернативой - в э-магазинах она стоит 15-30 евро за литр, значит 4 литра обойдутся в 60-120 евро.