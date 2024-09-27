Цена на бутерброд на вильнюсском рынке Хале по карману не всем: это как в Женеве или Сан-Франциско

„18 евро за выдержанную в течение недели говядину в центре Вильнюса – это не балтийская и не немецкая цена, такие цены в Женеве и Сан-Франциско. Я оцениваю ее как психологический барьер и определенный ценз - „могу себе позволить“. Это как перо Montblanc за 1000 евро – вещь, которая радует продавца и покупателя, но не окружающих“, – сказал Delfi Диджгальвис.