2024.09.27 07:06

Цена на бутерброд на вильнюсском рынке Хале по карману не всем: это как в Женеве или Сан-Франциско

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
18 eurų siekianti sumuštinio kaina Halės turguje
18 eurų siekianti sumuštinio kaina Halės turguje
ФОТО: Augustas DidžgalvisDainius Labutis

Зарплаты в Литве растут, кроме того, был упразднен льготный НДС на услуги общепита, поэтому питаться вне дома дешево не получится. Однако даже когда известны причины высоких цен, от вида некоторых глаза лезут на лоб. Например, на рынке Хале (Halės turgus) в Вильнюсе бутерброд Reuben стоит 18 евро. Откуда такая цена? Оказывается, что дело в качественной продукции и длительном процессе приготовления.

На фото фотографа Аугустаса Диджгальвиса, которым он 25 сентября поделился в фейсбуке, видно, что в заведении Halės Smokehouse бутерброд Reuben стоит 18 евро.

Фотограф писал, что это был самый дорогой бутерброд, который он ел в жизни.

18 eurų siekianti sumuštinio kaina Halės turguje

„18 евро за выдержанную в течение недели говядину в центре Вильнюса – это не балтийская и не немецкая цена, такие цены в Женеве и Сан-Франциско. Я оцениваю ее как психологический барьер и определенный ценз - „могу себе позволить“. Это как перо Montblanc за 1000 евро – вещь, которая радует продавца и покупателя, но не окружающих“, – сказал Delfi Диджгальвис.

Он правда заметил, что блюдо сытное, горячее, его можно есть на двоих.

Delfi обратился к директору Baltas medis Юстасу Гвоздёву с вопросом, откуда такая цена?

По словам Гвоздёва, это необычное блюду, его готовят только на рынке Хале, а причина такой цены: сырье и процесс.

„Используют качественные продукты – выдержанное мясо, плавленный сыр raclette, жареный хлеб, горчица местного приготовления, овощи с рынка“, – сказал Гвоздёв.

Brandinta jautiena

„Чтобы сделать настоящую пастрому, выдержанную говядину маринуют 4 суток в специальном растворе, потом она проходит стадию сухого маринада (RUB), а затем ее коптят на дубовых дровах 6–8 часов, контролируя температуру, потом ночь охлаждают и регенерируют с помощью жженного масла“, – пояснил Гвоздёв процесс.

На вопрос, часто ли клиенты заказывают этот бутерброд и что говорят о цене, Гвоздёв ответил, что блюдо пользуется популярностью: „Особенно среди туристов, которые узнают, что блюдо из Вильнюса в Нью-Йорк привез литвак Суссман Волк“.

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