2025.04.18 07:05

Целую неделю в Литве ждут скидки на билеты на поезда

 
ru.DELFI.lt
Kalėdoms papuoštas traukinys
Kalėdoms papuoštas traukinys
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Перевозчик пассажиров LTG Link объявляет акцию – 20–27 апреля на билеты на поезда местного назначения будут действовать скидки в размере 40%.

„Осмысленный досуг на весенних каникулах – вот о чем часто заботятся родители. Эти скидки суммируются с действующими с 1 апреля 50% скидками для учеников и родителей, поэтому в выходные и праздники они станут толчком для путешествий на поездах по Литве“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

По ее словам, компания надеется, что семьи воспользуются такой возможностью и будут активно проводить досуг, сменив автомобиль на поезд. По данным LTG Link, 65% пассажиров, которые впервые проехались на поезде, возвращаются к этому виду транспорта.

Планы поездок LTG Link можно найти на сайте ltglink.lt.

Чтобы получить скидку в 40%, при покупке в системе LTG Link или в приложении на первом шаге надо выбрать „Использовать код акции“ и ввести код RIEDAM.

Акция действует при покупке билетов по электронным каналам на рейсы 20–27 апреля в вагоны 1–3 класса. Билеты со скидкой продают с 15 апреля.

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