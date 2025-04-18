Целую неделю в Литве ждут скидки на билеты на поезда

„Осмысленный досуг на весенних каникулах – вот о чем часто заботятся родители. Эти скидки суммируются с действующими с 1 апреля 50% скидками для учеников и родителей, поэтому в выходные и праздники они станут толчком для путешествий на поездах по Литве“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

По ее словам, компания надеется, что семьи воспользуются такой возможностью и будут активно проводить досуг, сменив автомобиль на поезд. По данным LTG Link, 65% пассажиров, которые впервые проехались на поезде, возвращаются к этому виду транспорта.

Планы поездок LTG Link можно найти на сайте ltglink.lt.