ЦБ напоминает о грядущих переменах: наличный расчет изменится повсюду – даже в поликлиниках, на рынках и на почте

Торговцы и поставщики услуг, принимающие наличные, должны как следует подготовиться к новому порядку: перепрограммировать кассовые аппараты, ознакомить с новым порядком работников.

Это должны делать и поставщики государственных услуг, например, поликлиники, больницы, поставщики услуг общественного транспорта, бассейны, музеи, библиотеки, а также рыночные торговцы. При наличном расчете суммы будут округлять с 1 мая, однако готовится к этому надо уже сейчас, чтобы процесс был слаженным“, – сказал представитель ЦБ Литвы Дейвис Станкявичюс.

„Округлять суммы должны будут все торговцы и поставщики услуг, включая поставщиков медицинских услуг, юридических, платежных, почтовых, услуг общепита, досуга, подвоза и др.

ЦБ рекомендует торговцам и поставщикам услуг информировать о новом порядке и клиентов. Для этого можно использовать стандартную визуальную информацию, подготовленную ЦБ.

Информация клиентам должна подаваться ясно и понятно, без двусмысленностей. Клиенты должны понять, как будет округляться сумма корзины. Рекомендуется, по мере возможности, показывать суммы операций на экранах кассовых аппаратов.

На рынке эта информация может быть представлена на словах - перед тем, как клиент заплатит за покупки.