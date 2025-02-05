ЦБ напоминает о грядущих переменах: наличный расчет изменится повсюду – даже в поликлиниках, на рынках и на почте

„Округлять суммы должны будут все торговцы и поставщики услуг, включая поставщиков медицинских услуг, юридических, платежных, почтовых, услуг общепита, досуга, подвоза и др.
Это должны делать и поставщики государственных услуг, например, поликлиники, больницы, поставщики услуг общественного транспорта, бассейны, музеи, библиотеки, а также рыночные торговцы. При наличном расчете суммы будут округлять с 1 мая, однако готовится к этому надо уже сейчас, чтобы процесс был слаженным“, – сказал представитель ЦБ Литвы Дейвис Станкявичюс.
Торговцы и поставщики услуг, принимающие наличные, должны как следует подготовиться к новому порядку: перепрограммировать кассовые аппараты, ознакомить с новым порядком работников.
ЦБ рекомендует торговцам и поставщикам услуг информировать о новом порядке и клиентов. Для этого можно использовать стандартную визуальную информацию, подготовленную ЦБ.
Информация клиентам должна подаваться ясно и понятно, без двусмысленностей. Клиенты должны понять, как будет округляться сумма корзины. Рекомендуется, по мере возможности, показывать суммы операций на экранах кассовых аппаратов.
На рынке эта информация может быть представлена на словах - перед тем, как клиент заплатит за покупки.
Округление будет действовать и в случае интернет-покупок, если клиент платит за товары/услуги наличными. Поэтому бизнес должен предоставить клиенту, покупающему за наличные, всю информацию - сумма до округления, процесс округления и окончательная сумма после округления. Если точная сумма во время заказа не известна, должна быть дана информация о том, что при оплате наличными, сумма будет округляться.
ЦБ подготовил торговцам и поставщикам услуг необходимую информацию об округлении. Ее можно использовать во время проведения внутреннего обучения (информацию можно найти на сайте ЦБ).
Округление сумм будет проводиться в соответствии с принятым парламентом в конце марта 2024 г. законом, инициированным ЦБ. Утверждают, что это поможет уменьшить расходы жителей, бизнеса и государства, связанные с использованием наличных, снизить воздействие наличных на окружающую среду gи обеспечить более удобный расчет.
Правило округления будет действовать только в отношении окончательной суммы.
Будет также округляться сумма за возвращенные товары, если клиент хочет получить деньги наличными.
Если общая сумма будет меньше 5 центов, то округление применяться не будет.
Монеты достоинством в 1 и 2 центра по-прежнему будут использоваться, ими можно будет платить за товары и услуги. Торговцы и поставщики услуг не смогут отказаться от них, но во время одного платежа нельзя давать больше 50 таких монет.
Округление не применяется при безналичном расчете, при расчете с помощью купонов, выплате лотерейных выигрышей, выплате зарплат, других сумм, связанных с трудовой деятельностью, выплате пенсий и других социальных выплат и в других установленных законом случаях.
Правило округления действует в семи странах еврозоны: Финляндии, Нидерландах, Словакии, Италии, Ирландии, Бельгии, Эстонии.