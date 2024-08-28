Бывшие руководители ИАЭС осуждены за злоупотребление служебным положением

Апелляционный суд Литвы оштрафовал бывшего генерального директора ИАЭС Янулявичюса на 47 075 евро и на 4 года лишил его права работать на государственной службе, занимать руковдящие должности в госкомпаниях, учреждениях и других учреждениях.
Бывший гендиректор ИАЭС и бывший дипломат Чюкшис в совокупности был оштрафован на 22 596 евро и арестован на 50 суток с отсрочкой исполнения наказания в виде ареста на 3 месяца, сообщили в прокуратуре.
Бывшему руководителю коммерческого отдела ИАЭС Лаурусу Пуслису суд назначил штраф в размере 41 275 евро и 60 суток ареста с отсрочкой исполнения наказания в виде ареста на 3 месяца.
Его также лишили права работать на государственной службе, занимать руководящие должности в государственных предприятиях, учреждениях и других учреждениях на 4 года.
Уполномоченный представитель немецкой компании Г. Б. был оштрафован на 48 280 евро, директор литовской компании К. Н. – на 30 502 евро, а гражданин ФРГ П. З. – на 48 958 евро.
Данный приговор вступил в силу сразу после его оглашения.