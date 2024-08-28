Бывшие руководители ИАЭС осуждены за злоупотребление служебным положением

Апелляционный суд Литвы оштрафовал бывшего генерального директора ИАЭС Янулявичюса на 47 075 евро и на 4 года лишил его права работать на государственной службе, занимать руковдящие должности в госкомпаниях, учреждениях и других учреждениях.

Бывший гендиректор ИАЭС и бывший дипломат Чюкшис в совокупности был оштрафован на 22 596 евро и арестован на 50 суток с отсрочкой исполнения наказания в виде ареста на 3 месяца, сообщили в прокуратуре.

Бывшему руководителю коммерческого отдела ИАЭС Лаурусу Пуслису суд назначил штраф в размере 41 275 евро и 60 суток ареста с отсрочкой исполнения наказания в виде ареста на 3 месяца.