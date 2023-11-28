Бытовым потребителям в Литве обещают, что газ станет дешевле в следующем году

По его словам, на 4 цента/куб. м газа будет дешевле для тех, кто использует его для приготовления пищи (первая группа потребителей), на 7 центов/куб. м для тех, кто отапливает им свое жилье (для второй группы потребителей).

"Тарифы на природный газ могут снизиться для обеих групп потребителей", - сказал журналистам в понедельник Р. Поцюс.

"От того, сколько потребители платят сейчас. От фактически действующих сегодня тарифы снизятся на 4-7 центов за кубометр", - сказал он.

По словам главы ГСРЭ, такие изменения тарифов предусмотрены в проекте "Ignitis". Компания является единственным поставщиком природного газа бытовым потребителям.

В настоящее время тариф на поставку природного газа для приготовления пищи составляет 1,36 евро за кубический метр. Для тех, кто использует газ для отопления, он составляет 0,87 евро/куб. м. В дополнение к тарифу, установленному ГСРЭ, вторая группа пользователей также платит постоянную составляющую в размере 3,99 евро.