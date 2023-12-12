Была нарушена работа Вильнюсского аэропорта, были задержаны шесть рейсов

 
ru.DELFI.lt
Turkish Airlines lėktuvai
Turkish Airlines lėktuvai
ФОТО: AP/Scanpix
В Вильнюсском аэропорту из-за поломки оборудования была нарушена работа, задержаны шесть рейсов. Литовские аэропорты сообщают, что по данным компании, были проблемы обработкой некоторых самолетов противообледенительной жидкостью, но сейчас проблема уже решена.

"В Вильнюсском аэропорту из-за поломки оборудования, которое используют для обработки самолетов противообледенительной жидкость, во вторник утром были задержаны некоторые рейсы", – сказал Delfi пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

По данным компании не удалось вовремя обработать некоторые самолеты.

"Сейчас проблема уже решена. Технические неполадки повлияли на 6 рейсов, самолеты вылетели с опозданием", – прибавил он.

На сайте Вильнюсского аэропорта сейчас нет информации о задержке рейсов, все самолеты вылетают своевременно, опаздывают некоторые самолеты, которые должны прилететь в Вильнюс.

Однако портал madeinvilnius.lt во вторник сообщал, что некоторые рейсы откладываются на несколько часов, сотни пассажиров ждут своих рейсов.

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