Буря сказалась и на работе торговых сетей: некоторые магазины даже не открылись

Пресс-секретарь сети Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что не открылись несколько магазинов в тех районах, где нет электричества.

Буря сказалась и на работе торговых сетей. Представители торговых сетей подтвердили Delfi, что не открылись некоторые магазины.

Стихия в понедельник сказалась практически на всех сферах жизни. Некоторые улицы в городах были непроходимыми, были нарушены поставки электроэнергии. Не удалось избежать жертв – в микрорайоне Григишкес поваленное ветром дерево убило женщину.

„Они откроются, когда восстановят поставки электроэнергии“, - сказала Китове.

Остальные магазины сети работают в обычном режиме.

Представитель сети Maxima Индре Тракимайте–Шяшкувене сказала, что сегодня утром ветер и дождь сказался на работе магазинов сети по всей Литве – одни не открылись из-за проблем с электроэнергией, в основном это касалось Вильнюса и Вильнюсского .

„Еще несколько магазинов вовремя не открыли из-за того, что в торговом зале из-за дождя образовались лужи. Кроме того, ветре поломал навесы для продуктовых тележек, вывески“, – указала представитель сети.

До сих пор наблюдаются проблемы с поставками овощей и фруктов, поскольку на складе в Вильнюсе не было электричества.